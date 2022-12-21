شكرا لقرائتكم خبر توقف تسليم الأدوية والحليب في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأعلن نقيب الصيادلة جو سلوم أن «هناك توقفا شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب إلى الصيدليات»، وقال «المشكلة ليست جديدة بل قديمة متجددة ومنذ فترة هناك نقص في أدوية الصيدليات، وكذلك أدوية السرطان واليوم مع الارتفاع الملحوظ والسريع في سعر الدولار، أصبح هناك توقف كامل عن تسليم الأدوية للصيدليات». وأشار إلى أن الشركات المستوردة للأدوية تتخلف عن سداد فواتيرها للخارج بسبب التصاعد المتزايد في سعر الصرف والصيدليات مهددة بالإفلاس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقفت الشركات المستوردة في لبنان عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال للصيدليات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى أمس، حاجز الـ 64 ألف ليرة للدولار.وأعلن نقيب الصيادلة جو سلوم أن «هناك توقفا شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب إلى الصيدليات»، وقال «المشكلة ليست جديدة بل قديمة متجددة ومنذ فترة هناك نقص في أدوية الصيدليات، وكذلك أدوية السرطان واليوم مع الارتفاع الملحوظ والسريع في سعر الدولار، أصبح هناك توقف كامل عن تسليم الأدوية للصيدليات». وأشار إلى أن الشركات المستوردة للأدوية تتخلف عن سداد فواتيرها للخارج بسبب التصاعد المتزايد في سعر الصرف والصيدليات مهددة بالإفلاس.

كانت هذه تفاصيل خبر توقف تسليم الأدوية والحليب في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.