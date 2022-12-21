القوات اليمنية توجه ضربات قوية للحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت القوات اليمنية المشتركة ضربات مركزة على أهداف ثابتة لميليشيات الحوثي، وكبدتها خسائر، عقب استهدافها قرى آهلة بالسكان.

وقال الإعلام العسكري إن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في محور حيس، جنوب الحديدة، دمرت مربض مدفعية، وحققت إصابات مباشرة في مواقع للميليشيات المدعومة إيرانيا.

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت قرى منطقة السويهرة، بقذائف هاون وأسلحة رشاشة، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف إقلاق الأمن والسكينة في القرى المحررة أخيرا، وإجبار أهاليها على العودة مجددا إلى مخيمات النازحين.

واستهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران أحد مواقع قوات الجيش شمال مدينة حريب مارب، ظهر أمس، بطيران مسير، وقال مصدر ميداني إن الاستهداف أدي إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى بصفوف قوات الجيش.

وفي الجانب الإنساني، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة مأرب، أمس، 50 مشروعا مدرا للدخل للأسر المعيلة للأيتام، ضمن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي.

وتنوعت المشاريع المدرة للدخل بين الخياطة وصيانة الجوالات والكوافير، وصناعة البخور وصناعة الحلويات والمعجنات، والنقش والحناء، وصيانة كهربائية وأنظمة شمسية. وخلال عملية التوزيع التي حضرها نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، أهمية مشاريع التمكين الاقتصادي في توفير احتياجات الأيتام، والتخفيف من معالجة الأزمة التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مشددا على ضرورة أن تتجه كل المنظمات إلى دعم النازحين والأيتام وغيرهم بالمشاريع المدرة للدخل، بما يعزز فرص العمل وتنمية الاقتصاد المحلي.

وأشاد بإسهامات الأشقاء في السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مختلف المجالات الإنسانية. ونوه إلى الكم الكبير من النازحين الذين احتضنتهم مأرب، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 3 ملايين نازح، وهم بحاجة إلى مزيد من الدعم للتخفيف من معاناتهم.

من جهته، استعرض مدير مؤسسة يماني للإغاثة والتنمية في مأرب، رضوان الدواسي، جملة من المشاريع الإنسانية التي نفذت لمختلف الشرائح، لافتا إلى أن المشروع يشمل تقديم كفالات تعليمية ومعيشية لـ212 يتيما بالمحافظة.

إلى ذلك، وصل وفد عماني إلى العاصمة صنعاء، أمس، برفقة القيادي الحوثي محمد عبدالسلام. ومن المتوقع أن يبحث الوفد العماني المقترحات الجديدة لتمديد الهدنة مع قيادة جماعة الحوثيين في صنعاء.

ورحبت الحكومة اليمنية بكل المساعي الهادفة إلى التهدئة، والدخول في عملية سلام شاملة، وفق المرجعيات المتفق عليها» في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216.

وأكد وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك، أن «الشعب يعاني أزمة إنسانية خانقة منذ انقلاب الحوثي على التوافق الوطني، ومصادرتها ونهبها مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب، ليأتي تصعيدها الإرهابي باستهداف المنشآت النفطية، في محاولة جديدة لتحويل الأزمة إلى كارثة إنسانية فعلية، نظرا لتأثير ذلك على قدرة الحكومة في دفع مرتبات الموظفين والوفاء بالتزاماتها».

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