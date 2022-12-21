الكرملين: المزيد من الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا يفاقم الحرب

حذر الكرملين من أن زيادة إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا ستؤدي إلى تفاقم الحرب المدمرة التي دامت عشرة أشهر، والتي أشعلها الغزو الروسي غير القانوني و«لا تبشر بالخير» للبلد المجاور، وتعهد الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا ستحقق أهدافها.

حيث قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة سترسل 1.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا في حزمة ضخمة ستشمل لأول مرة بطارية صاروخ باتريوت وقنابل دقيقة موجهة لطائراتهم المقاتلة. للترحيب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن.

وفي حديث بوتين خلال اجتماع مع كبار قادته العسكريين، قال إن موسكو ستستخدم الخبرة القتالية لتعزيز قواتها المسلحة.

وطلب من القادة العسكريين تحليل الأسلحة الغربية التي تستخدمها أوكرانيا «لتطوير قواتنا المسلحة وتعزيز قدرة قواتنا».

القوات النووية

وقال بوتين إن الجيش يجب أن يتعلم الدروس وأن يحدّث بناءً على خبراته في أوكرانيا وأن التركيز الخاص سينصب على تطوير القوات النووية لبلاده، والتي وصفها بأنها «الضمان الرئيسي لسيادة روسيا».

وفي خطاب ألقاه في نفس الاجتماع، وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن الجيش الروسي يجب أن يوسع من حجمه الحالي البالغ مليون فرد إلى 1.5 مليون جندي، وهو عدد يجب أن يشمل 695 ألف جندي متطوع متعاقد.

وقال أيضا إن روسيا ستشكل وحدات جديدة في غرب البلاد في ضوء خطط فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في اتصال مع الصحفيين، إن توسيع إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا «يؤدي إلى تفاقم الصراع، وفي الواقع، لا يبشر بالخير لأوكرانيا».

كانت تصريحات بيسكوف أول رد فعل روسي رسمي على أنباء عن توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وستكون هذه الرحلة هي أول رحلة خارجية معروفة يقوم بها زيلينسكي منذ أن تسبب الغزو الروسي في 24 فبراير في اندلاع حرب أودت بحياة الآلاف ودمرت بلدات ومدن في أنحاء أوكرانيا.

مساعدات عسكرية

ومن المتوقع أن يغادر زيلينسكي واشنطن مع تعهدات بتقديم حزمة مساعدات عسكرية ضخمة بقيمة 1.8 مليار دولار من شأنها أن تساعد بلاده في الدفاع عن نفسها من العدوان الروسي. وقال مسؤولون أمريكيون إن أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ستشمل لأول مرة بطارية صاروخ باتريوت وقنابل دقيقة موجهة للطائرات المقاتلة.

وقال فولوديمير فيسينكو، رئيس مركز Penta Center المستقل في كييف، إن زيارة زيلينسكي يمكن أن تساعد في رسم الإستراتيجية المستقبلية.

وهذه زيارة مهمة ورمزية للغاية، يجب أن تحدد مسار الحرب. Zelenskyy للمرة الأولى تجرأ على مغادرة أوكرانيا وهو يعتمد على القدرة على الحفاظ، وربما حتى تعزيز، المساعدة العسكرية والاقتصادية الأمريكية لأوكرانيا.

وفي موسكو، أكد بيسكوف أيضًا تقارير إعلامية تفيد بأن بوتين لن يلقي خطابه السنوي عن حالة الأمة هذا العام. لم يعلق بيسكوف على سبب تأجيل العنوان حتى العام المقبل، قائلاً فقط إن الأمر يتعلق بـ(جدول عمل) بوتين.

وربطت بعض وسائل الإعلام الروسية القرار بحرب فقدت فيها روسيا زخمها لفترة طويلة.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألغى الكرملين أيضًا المؤتمر الصحفي السنوي لبوتين، والذي كان يعقد في ديسمبر من كل عام منذ عام 2012.

الصراع في أوكرانيا

وأثناء سفر زيلينسكي إلى واشنطن، شاركت موسكو أيضًا في دبلوماسية رفيعة المستوى. والتقى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الأربعاء، بالرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال ميدفيديف، الرئيس الروسي الأسبق، في بيان بالفيديو إنه ناقش مع شي مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا. لم يخض ميدفيديف في التفاصيل.

ورفضت الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا وانتقدت العقوبات المفروضة على موسكو. ولم تشر بكين إلى الغزو إلا على أنه (وضع أوكرانيا) احتراما لموسكو، واتهمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي باستفزاز بوتين من خلال التوسع في أوروبا الشرقية.

وفي أوكرانيا، قصفت القوات الروسية مناطق مأهولة بالسكان بمزيد من الصواريخ والمدفعية الأربعاء. وقال حاكمها فالنتين ريزنيشنك على برقية صباح الأربعاء إن القوات قصفت مناطق حول مدينة نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا خلال الليل.

ويقع نيكوبول عبر نهر دنيبر من محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية. تحتل القوات الروسية حاليًا المحطة، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

هجمات وصواريخ

وأفاد مكتب الرئيس الأوكراني أن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 17. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا أطلقت خمسة صواريخ و 16 غارة جوية على الأراضي الأوكرانية و 61 هجوماً من أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة، أولكسندر شتابون، إن القوات الأوكرانية صدت هجمات حول أكثر من 25 منطقة مأهولة بالسكان في مقاطعات خاركيف ودونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا، مع استمرار استهداف مدينتي باخموت وأفدييفكا كأهداف رئيسية للهجوم الروسي الطاحن.