غداً.. الجمعية المصرية للتغذية العلاجية “إيتن” تعلن عن تنظيم أول مؤتمر تعريفي لها (الأهداف)



أعلنت الجمعية المصرية للتغذية العلاجية والأمراض المرتبطة بالسمنه “إيتن” عن تنظيم أول مؤتمر تعريفي لها ولأهدافها غداً الخميس بفندق جراند نايل تاور والذي يهدف المؤتمر إلى مناقشة اليات القضاء على السمنة.

كما أوضح الدكتور أحمد الغريب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الهدف من تنظيم هذا الإجتماع الأول هو توحيد وتقريب وجهات النظر بين أخصائيين التغذية العلاجية من جهة وما بين أخصائيين التغذية العلاجية وباقي التخصصات الطبية من الناحية الأخرى مما يصب في مصلحة المريض ومصلحة العاملين في المجال الطبي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه ليس هناك خلاف ما بين المدارس المتعددة في التغذية العلاجية على قدر احتياجهم لتقريب وجهات النظر ، خاصة أنا كل مدرسة لديها العديد من الأفكار الابداعية وفي حال دمجهم وتفادي سلبيات كل مدرسة يمكننا الوصول إلى توصيات قوية وعظيمة من شأنها دعم صحة المصريين والزيادة من إنتاجية الفرد.

وأضاف الغريب أن رؤية الجمعية أن هذا التوقيت هو الأنسب ليس فقط لتقريب وجهات النظر بل لخلق حالة من الاتحاد خاصة وأن الدولة تدعم النهج الصحي والمحافظة علي الصحة العامة لتفادي الأمراض المزمنة ومن بينها السمنة بكل ما أوتيت من قوة.

وتابع رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الإجتماع سيشهد تواجد قوي لمحاضرين متميزين في كافة التخصصات الطبية بالإضافة الي محاضرين متخصصين في مجال ريادة الاعمال للوصول والإرتقاء بالتوعية الطبية الي اعلي مستوي يمكن تحقيقه في ظل ما يشهده العالم من تطور علي المستويين الطبي والإداري.