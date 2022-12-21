انت الان تتابع خبر من جديد.. اتفاق مبدئي بين ميسي وباريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع تويتر "توصل باريس إلى اتفاق شفهي مع ميسي على تمديد العقد، إنه ميثاق شفهي للاستمرار معًا".

وتابع "لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن جزء العقد والراتب، وسيتم تحديد ذلك في اجتماع جديد قريبًا، ناصر الخليفي وكامبوس يعملان عليه".



ووفقًا لصحيفتي "سبورت" و"لو باريزيان"، فإن ميسي قطع شوطا كبيرا من مفاوضات التجديد مع سان جيرمان أثناء كأس العالم 2022.

وأشارت إلى أن خورخي ميسي، والد ووكيل البرغوث، اجتمع مع رئيس النادي ناصر الخليفي، في الدوحة، وتوصلا إلى اتفاق حول العقد الجديد.

وكشفت أن المحادثات الأولى بشأن التجديد بدأت من لويس كامبوس المدير الرياضي لسان جيرمان، مع خورخي ميسي منذ 3 أشهر.

وتم استكمال المحادثات في بداية شهر كانون أول، حيث تم الاتفاق على معظم النقاط، باستثناء بعض الجوانب التي حسمت لاحقا في اجتماع آخر بالدوحة.



وقالت إن ميسي سيوقع عقده الجديد مع سان جيرمان، فور العودة من الإجازة الخاصة بكأس العالم، وسيكون لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر.