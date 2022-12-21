انت الان تتابع خبر مع وصول زيلينسكي لواشنطن... مساعدات جديدة لكييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي بيان، قال بلينكن: "رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها الى الآن".وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد نقلت عن مصدر مطلع على المناقشات أن الإدارة ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2 مليار دولار، والتي ستشمل لأول مرة بطارية دفاع جوي باتريوت ومجموعة ذخيرة الهجوم المباشر المشترك.

وتشمل الحزمة أيضا ما قيمته 850 مليون دولار من المدفعية والذخائر الأخرى من المخزونات الأمريكية الحالية، وفق "بوليتيكو".

هذا ويتفق مسؤولو إدارة بايدن على أن أوكرانيا تمر بلحظة حرجة، حيث قال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة إن الوضع على الأرض من المرجح أن يزداد سوءا هذا الشتاء.



هذا وصرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يصبح أكثر بناء بعد زيارته إلى الولايات المتحدة ولن يتغير لصالح عملية التفاوض مع روسيا.

وردا على سؤال صحفي عن احتمال تغير موقف كييف من المفاوضات مع موسكو بعد زيارته إلى الولايات المتحدة أجاب بيسكوف: "لا أعتقد".

كما أجاب سلبا عن سؤال عما إذا كانت هناك في موسكو أي توقعات إيجابية من هذه الرحلة.