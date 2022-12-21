انت الان تتابع خبر بسبب قمع الايرانيات.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية على "تويتر" أن "الولايات المتحدة فرضت حزمة جديدة من العقوبات على إيران اليوم الأربعاء تشمل مدعي طهران العام محمد جعفر منتظري".

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "العقوبات الجديدة تستهدف المسؤول الكبير المشرف على محاكمة المتظاهرين"، في إشارة إلى منتظري".



كما استهدفت بعض قادة التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية التي تقوم بقمع المتظاهرين واحتجازهم بالعنف، وشركة تقوم بشراء وتزويد قوات الأمن بأدوات القمع، وفق البيان.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون: "إننا ندين استخدام النظام الإيراني للعنف المكثف ضد شعبه الذي يدافع عن حقوقه الإنسانية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وشركاءنا ملتزمون بمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المواطنين الإيرانيين الذين يقاتلون من أجل حرياتهم الأساسية".



وفيما يخص منتظري، أكد البيان أنه " يشرف على الملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام الجنائية في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك مثل هذه الإجراءات المرفوعة في المحاكم الإيرانية، وإصدار أحكام قاسية ضد العديد من المعتقلين خلال الاحتجاجات المستمرة".

وكانت السلطات القضائية الإيرانية أعدمت حتى الآن اثنين من متظاهري الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام التي اندلعت في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

