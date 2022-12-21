انت الان تتابع خبر الجيل الجديد: قمة بغداد إيجابية والمجتمع الدولي داعم لحكومة السوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عبد الواحد في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "قمة بغداد الثاني كانت استكمال لسلسلة اللقاءات السابقة وان العلاقات الخارجية في طريقها للانفراج وللخروج من الانغلاق السابق والمجتمع الدولي داعم لحكومة السوداني ولتشكيل الحكومة في العراق".وأضافت ان "القمة كانت إيجابية ولكن علينا ان لا نعول عليها كثيرا فممكن ان ينقلب الجميع على العراق في أي وقت".

وأشارت عبد الواحد الى انه "سبقت هذه القمة لقاءات كثيرة وقمم كثيرة ولكن لم يجني العراق منها شي ونتمنى ان يكون العراق مستقل بذاته ويبني اقتصاد قوي وليس كما هو الان اقتصاد ريعي يعتمد على واردات النفط فقط".

ولفتت الى ان "السياسة تقوم على المصالح فأصدقاء الامس ممكن ان يكونوا أعداء اليوم وخير مثال ان هناك محاولات لإعادة العلاقات بين إيران والسعودية وهناك اهتمام كبير لإعادة تلك العلاقات والسياسة ليس فيها شيء ثابت".



وأكدت عبد الواحد ان: "الاعتراضات على حكومة الكاظمي لم تكن منصفة وان لم يكن يقود حكومة ناجحة وهي امتداد للحكومات الفاسدة السابقة وهذا ما يدفعنا الى تأسيس تفاهم داخلي لإنه لن ينفعنا التقارب الخارجي والانفتاح على دول العالم ما لم نحقق ذلك".

وبينت ان "بعض الدول تعتبر العراق حديقة خلفية لها وعليه يجب ان نحقق سيادة العراق وان نمنع التدخل بالشأن العراقي الداخلي والجميع يسعى الى ان يكون له قدم في العراق والمشكلة تكمن في من يقود العراق لسماحهم بحدوث ذلك".