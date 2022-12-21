بحضور فلاديمير بوتين .. وزير الدفاع الروسي يعلن عن قرارات عسكرية عاجلة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اجتماع للقادة العسكريين حضره الرئيس فلاديمير بوتين أن دخول فنلندا والسويد للناتو يجعل ضروريا إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة في شمال غربي البلاد.

وأضاف شويغو، "في الفترة الأخيرة قام الناتو بمبادرة جديدة في مجال توسيع قوامه، وذلك على حساب انضمام فنلندا والسويد".

وقال:" دخول فنلندا والسويد إلى "الناتو" يجعل من الضروري إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة في الشمال الغربي للبلاد، ورفع عدد المطلوبين للتجنيد في هذه المناطق في سن 18-21 عاما، ورفع سن التجنيد من سن 27-30 عاما، وليس 27 عاما كما الحال في الوقت الراهن".

وشدد شويغو، على ضرورة زيادة قوام القوات المسلحة الروسية إلى 1.5 مليون جندي، بما في ذلك 695 ألف جندي متعاقد، لضمان تنفيذ جميع المهام العسكرية

ودحض الوزير الزعم بأن بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دفع هاتين الدولتين إلى الانضمام إلى الحلف، وشدد على تقارب الناتو مع فنلندا والسويد يجري منذ سنوات عديدة.

وقال: "تعتبر لجنة التعاون الدفاعي لدول الشمال الأوروبي NORDEFCO، أحد فروع الناتو عمليا، وقد تشكلت كغطاء لتبرير مشاركة هذه الدول في التدريبات القتالية المشتركة مع الحلف".