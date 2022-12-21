شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: إضراب موظفي الجوزات في مطار هيثرو بلندن يؤثر علي الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مصر للطيران، إن هناك تنويه صادر من السلطات المعنية بمطار " هيثرو " بلندن لشركات الطيران العاملة به ومنها شركة مصر للطيران، يفيد بوجود إضراب بسلطات الجوازات بالمطار خلال الفترة من 23 حتى 25 ديسمبر والفترة من 28 حتى 30 ديسمبر.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أن إضراب سلطات الجوزات في مطار هيثرو بلندن سيؤثر بشكل مباشر على ركاب الوصول خلال هذه الفترة ويسبب معه تزاحم وانتظار لفترات طويلة بصالات الوصول.

وفى حالة وجود اى استفسارات برجاء التكرم بالتواصل من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصرللطيران بالقاهرة علي رقم 1717 من أي محمول مصرى أو رقم 97142306666+ دوليا او زيارة الموقع الإلكتروني Egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران أو الوكيل السياحي.

وتشهد المطارات البريطانية فوضى وتعطلاً بالساعات بسبب إضراب موظفي الجوزات الذين يطالبون برفع أجورهم، وربما إلغاء رحلات مع نهاية هذا الأسبوع وحتى مطلع العام الجديد أول شهر يناير.

ويأتي إضراب موظفي الجوازات في فترات العطلات الرسمية، إذ يغطي الإضراب الأول فترة عطلة عيد الميلاد "الكريسماس" والإضراب الثاني فترة عطلة رأس السنة، وتشهد تلك الفترات سفر الملايين من البريطانيين لقضاء العطلات، وهو ما سيزيد من الفوضى في المطارات والمنافذ الأخرى.

وبحسب خطط الطوارئ الموضوعة من سلطات المطارات هناك، فإنه سيطلب من المسافرين البقاء في الطائرات بعد هبوطها لتفادي الازدحام الشديد في منافذ الخروج بالمطار. وقد تطول فترات انتظار المسافرين داخل الطائرة لأكثر من ساعتين.