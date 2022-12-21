شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات فى 22 محافظة لخدمة المواطنين.. أبرزها فصول لمحو الأمية وتوزيع أدوات مدرسية للطلاب وقوافل طبية واحتفالية لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز دشنا، انتهت بفوز مدرسة الشهيد أنور جمعة الثانوية.

2- فى مركز نجع حمادي، انتهت بفوز مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات، ومدرسة الوحدة المجمعة بأولاد نجم الإبتدائية.

3- فى مركز قوص، انتهت بفوز مدرسة الأقباط الكاثوليك بحجازه الإبتدائية، ومدرسة السكر الإعدادية.

4- فى مركز قنا، انتهت بفوز مدرسة الأشراف الثانوية المشتركة.

5- فى مركز نقادة، انتهت بفوز مدرسة حاجر دنفيق المشتركة

6- في مركز قفط، انتهت بفوز مدرسة محطة قفط الإبتدائية.

وفي محافظة الجيزة

أعلنت أمانة مركز أوسيم، إقامة 12 فصلًا جديدًا لمحو الأمية بكافة بلاد المركز وتوزيع الدفعة الأولى من بطاطين مبادرة "شتاء دافىء" على فئات الأسر الأكثر إحتياجاً والمرضى وغير القادرين تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس.

كما افتتحت أمانة أمانة مركز العياط، فصولًا جديدة لمحو الأمية بقريتي زاوية أبو سويلم وجرزا تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الحزب والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما افتتحت أمانة قسم الطالبية، فصولًا جديدة لمحو الأمية وذلك بناءًا على طلب الأهالي.

كما شاركت أمانة مركز أبو النمرس، في تجميل قرية الحرانية برفع مخلفات القمامة من مدخل القربة من منطقة السكرى بعد التواصل مع المسئولين عن المحليات، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما شاركت أمانة مركز البدرشين، فى تمهيد وتجريد شوارع بقرية سقارة حيث تم تمهيد وتجريد بعض المناطق من كوبري سيدة وحتى مسجد أبوهاشم، ومن مدخل كوبري البلد مرورا بمنطقة الحواحية وحتى كوبري فتحي جبريل، ومن مدخل البلد مرورًا بصيدلية وليد وحتى مسجد الحمزاوي، ومن سنترال سقارة وحتى معهد فتيات السبكي، ومن منطقة الحواحية وحتى مسجد الغزالي.

وفيما يتعلق بمسابقة أوائل الطلبة التي ينفذها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، شهد مركز كرداسة ختام منافسات المسابقة بإعلان نتائج المراحل التعليمية الثلاثة مسجلةً تأهل مدرسة حورس الخاصة بعد منافسة شرسة مع مدارس المعتمدية بنين وكومبرة الإبتدائية والطليعة، وأسفرت التصفيات بالمرحلة الإعدادية عن تأهل مدرسة ناهيا الإعدادية، ومن المرحلة الثانية تأهلت مدرسة أبورواش الثانوية المشتركة وذلك إلى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة.

وفي الوراق تم إعلان نتائج المراحل الثلاثة (الإبتدائية والإعدادية والثانوية) بفوز مدرسة محمد فريد بالمرحلة الإبتدائية ومدرسة عبدالله بن رواحة بنات بالمرحلة الإعدادية ومدرسة الشروق بنين بالمرحلة الثانوية، وتصعيدهم للمنافسة بالمرحلة التالية على مستوى المحافظة، وفي الحوامدية استمرت منافسات المرحلة الإعدادية والتى شهدت أجواء تنافسية قوية وتأهلت مدرستي البيان والزهراء للمرحلة التالية وفي منافسات المرحلة الثانوية تنافست مدارس أم خنان وشركة السكر والثانوية بنين والثانوية بنات وفازت بالمركز الأول على مدينة الحوامدية مدرسة شركة السكر الثانوية.

وفي أطفيح أسفرت مواجهات المسابقة عن فوز مدرسة كفر الشيخ عبد الجليل بالمرحلة الابتدائية وكفر الواصلين بالمرحلة الإعدادية علي مستوي المركز، وفي أبو النمرس فازت مدرسة المنوات الإعدادية بنات بالمركز الأول على مستوى مدارس منيل شيحه والمنوات، وفي اليدرشين اختتمت منافسات المرحلة الإعدادية وفازت مدرسة مزغونة المشتركة بالمركز الاول.

ووصل قطار منافسات المسابقة لمحطته قبل الأخيرة بإمبابة حيث شهدت المرحلة الإبتدائية تأهل مدرستي "جواد حسنى ب" والفجر الجديد بعد منافسة قوية مع مدرسة غزوة تبوك وسجلت المرحلة الإعدادية تأهل مدرسة وادى النيل الخاصة، وستقام التصفيات النهائية للمرحلة الإبتدائية بين مدارس (إبن خلدون والجمعية الشرعية ووادى النيل والعروبة وخالد بن الوليد ب والحرية والفجر الجديد وجواد حسنى ب) والمرحلة الإعدادية ستقام بين مدارس أم المؤمنين وإمبابة الإسماعيلية بنات ووادى النيل والأماني والصفا.

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانة مدينة زفتى، قافلة تحاليل طبية مجانية، فى الوحدة الحزبية للحي البحري، وقدمت القافلة الطبية جميع التحاليل اللازمة للأهالي بمناطقهم ومنازلهم لكبار السن.

كما نظمت أمانة مدينة زفتي، ندوة توعوية عن الأمراض المعدية وحضرها عدد كبير من المهتمين بهذا الشأن، وناقشت الندوة الفيروسات وانواعها وضرورة أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية قبل وقت كافي من دخول فصل الشتاء لأنه آمن ويحد كثيرآ من الإصابة بالانفلونزا.

وفي محافظة الدقهلية

نظمت أمانة العلاقات العامة بالمحافظة، يوم ترفيهي للأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة، في حفل بهيج بسيرك المنصورة، وقد حضر الحفل 500 طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة من كافة مراكز المحافظة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة فعاليات مسابقة اوائل الطلبة بين مختلف مدارس المحافظة حيث شهدت منافسة 328 طالب وطالبة بين 46 مدرسة للمراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة فى المراكز عن الاتى:-

1- مركز بنى عبيد، فازت مدرسة ميت سويد الإعدادية.

2- مركز بلقاس، فازت مدرسة الكوم الاحمر الإعدادية.

3- مركز ميت غمر، فازت مدرسة دماص الإعدادية.

4- بندر ميت غمر، فازت مدرسة الجمعية الشرعية الخاصة.

5- غرب المنصوره، فازت مدرسة سندوب الثانوية بنات.

6- مركز شربين، فازت مدرسة مجمع كفر الحاج شربينى.

وفى محافظة الشرقية

نظمت أمانة مركز مشتول السوق، إحتفالية كبري لتكريم الطلبة الفائزين فى مسابقة "أوائل الطلبة"، حيث كرم طلاب المرحلة الإبتدائية بمدرسة المدينة المنورة والفائزة بالمركز الأول ومدرسة الصفوة والفائزة بالمركز الثاني، كما كرم طلاب مدرسة فاطمة الزهراء الحاصلة على المركز الأول، وكذلك طلاب مدرسة الصفوة عن المرحلة الإعدادية، وفى المرحلة الثانوية، كرم طلاب مدرسة المنير الثانوية والحاصلة على المركز الأول وكذلك مدرسة كفر ابراش الثانوية والحاصلة على المركز الثاني.

وفي محافظة البحر الأحمر

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مدينة رأس غارب، انتهت بفوز مدرسة علي رفيع الثانوية بنات.

2- في مدينة الغردقة، انتهت بفوز مدرسة المنياء الإعدادية المشتركة.

3- في مدينة حلايب، انتهت بفوز مدرسة محمد فريد الإبتدائية، بالمركز الأول.

وفي محافظة القليوبية

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة شبين القناطر التعليمية، انتهت بفوز مدرسة مجمع العسايلة الإعدادية.

2- فى إدارة قليوب التعليمية، انتهت بفوز مدراس الناصرية الإبتدائية المركز الأول، ورابعة العدوية بالمركز الثاني، وابن سينا بالمركز الثالث، وابن خلدون المركز الرابع، والحديثة الإبتدائية بالمركز الخامس.

3- فى إداره القناطر الخيرية التعليمية، انتهت بفوز مدرسة باسوس 3 بالمركز الأول.

4- فى إدارة الخصوص التعليمية، انتهت بفوز مدرستي لوكس سكول الخاصه بالمركز الأول، وفرح الخاصة عربي.

5- فى إدارة بنها التعليمية، انتهت بفوز مدرستي 25 يناير، والإمام محمد متولى الشعراوى، وفى المرحله الثانوية فازت مدرستي مدرسة بنها الثانوية بنات، وأم المؤمنين.

وفي محافظة بورسعيد

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة" بالمرحلة الإعدادية في يومها الأول، التي ينظمها الحزب، بالأقسام المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأسفرت نتائج اليوم في 5 أقسام كالأتي:-

1- في قسم الشرق، انتهت بفوز مدارس القناه بنين، التحرير بنات، والليسيه.

2- في قسم الضواحي، انتهت بفوز مدارس جمال عبد الناصر، الشهيد اسامه الشربيني، واحمد شوقي، حافظ ابراهيم، والرسوه

3- في قسم المناخ، انتهت بفوز مدراس، ناصر، وسعد زغلول، والإسلامية.

4- في قسم الزهور، انتهت بفوز مدراس، المروه الإعدادية بنات، العبور، الزهور الإعدادية بنات، فاطمه الزهراء، صفيه زغلول، الملك فيصل، ثم فوز مدرسة المروه الإعدادية بنات، ومدرسة العبور

5- في قسم بورفؤاد، انتهت بفوز مدراس، أم المؤمنين الإعدادية بنات، وعمرو السقا الإعدادية بنات.

وفي المرحلة الثانوية على مستوى عدد من الأقسام بمحافظة بورسعيد كانت النتائج كالتالي:-

1- في قسم الزهور، فازت مدارس روفيدا الأنصارية، وعلي سليمان

2- في قسم العرب، فازت مدارس، بورسعيد الثانوية العسكرية، ثم مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية مع مدرسه العصفوري الثانويه المشتركه الخاصه وفوز مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية.

3- في قسم المناخ، فازت مدارس، أحمد سامي، و6 أكتوبر

وفي محافظة شمال سيناء

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "معا للقمة"، لطلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية، وذلك إبتداء من يوم السبت القبل الموافق 24 ديسمبر، لتقديم أقوى برنامج للمراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي بالمجان، بمشاركة نُخبة من أفضل أساتذة وموجهين المواد الدراسية، وشملت المراجعات مواد "انجليزي، كيمياء، تاريخ، أحياء، لغة عربية، جيولوجيا، وفيزياء".

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة طبية وندوة تثقيفية صحية عن أهمية التغذية بقرية الخير والنماء، وشملت تخصصات "باطنة، نساء وتنظيم الأسرة، أسنان، وانف وأذن وحنجرة"، وجرى تقديم الخدمة الطبية لأهالي القرية والفئات الاولي بالرعاية بإجمالي 65 مواطنا، وصرف الدواء بالمجان للمنتفعين من أبناء القرية والقرى المجاورة لها، وعلي هامش القافلة، نفذت ندوة صحية تثقيفية تحت عنوان "أهمية التغذية".

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة الخارجة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة البارودي الإبتدائية.

2- فى إدارة بلاط التعليمية، انتهت بفوز مدرسة مرزوق الإبتدائية وتم تكريم الثلاث مدارس والموجهين بشهادات تقدير.

3- فى إدارة الفرافرة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الأمل الإبتدائية.

4- فى إدارة الداخلة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الشهيد مصطفى سعيد الإبتدائية.

وفي محافظة المنوفية

تواصل أمانة مركز أشمون، فعاليات مبادرة "ورشتي"، فى قرية الحلواصى، حيث تم تدريب 15 سيدة على أعمال الطباعة على القماش كحرفة تحقق تنمية موارد الدخل للأسرة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز الباجور، انتهت بفوز مدرسة النجاح الخاصة الإبتدائية.

وفي محافظة المنيا

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز المنيا، انتهت بفوز مدرسة بني أحمد بنات الإبتدائية، وفي المرحلة الثانوية، صعود مدرستي البرجاية الثانوية المشتركة، والثانوية الجديدة بنين بالمنيا الجديدة.

2- بندر المنيا، انتهت بفوز مدرسة الإنجيلية الإعدادية بنات.

3- في مركز ملوي، انتهت بصعود مدارس مبارك للتعليم الأساسي، وقصر هور الجديدة، والشهيد محمد محمود سيد، وفي المرحلة الإعدادية، أسفرت بصعود مدارس جلال الغربية، عمر بن الخطاب بالروضة، عمر بن الخطاب ت أ، الشهيد محمود ناصر رجب، فاطمة الزهراء الإعدادية.

4- في مركز ابوقرقاص، انتهت بفوز مدرسة بني عبيد الإبتدائية الجديدة.

5- مركز مغاعة، انتهت بفوز مدرسة ابو بشت الإبتدائية، ومدرسة الرواد الخاصة الإعدادية، ومدرسة الشهيد رضا عاشور الثانوية بنات.

6- في مركز العدوة، انتهت بفوز مدرسة كفر عبد الخالق الثانوية.

وفي محافظة كفر الشيخ

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة شرق كفرالشيخ، صعدت فرق مدرسة الشهيد مصطفى هلال الثانوية ووحدة مسير للتعليم الأساسي عن المرحلة الإعدادية، ومدرسة على عبدالشكور للتعليم الأساسي عن المرحلة الإبتدائية لتصفيات المحافظة.

2- فى إدارة سيدي سالم، صعدت فرق القصابي الإبتدائية ومنشأة المصري للتعليم الأساسي عن المرحلة الإعدادية ومنشأة عباس الثانوية بنات لتصفيات المحافظة.

3- فى إدارة فوة، صعدت مدرسة الجمهورية الإبتدائية وفوة الإعدادية.

4- فى الرياض، فازت مدرسة أم سن الابتدائية والامل الإعدادية.

5- فى ادارة سيدي غازي، صعدت مدارس الوحدة المجمعة الابتدائية وسيدى غازى للتعليم الأساسي "ع" والشهيد أشرف القزاز الثانوية لتصفيات المحافظة

6- فى إدارة بيلا، صعدت مدرسة ابشان الثانوية بنات.

7- فى إدارة قلين، فازت مدارس الشهيدة خديجة الإبتدائية والشهيد هانى رمضان بصروة وفتح الله القطان الثانوية بنين.

8- فى إدارة مطوبس، صعدت فرق مدرسة الشهيد بسيونى عبدالجواد الابتدائية مدرسة السكري للتعليم الأساسي "ع" والجزيرة الخضراء الثانوية لتصفيات المحافظة.

9- فى إدارة غرب كفرالشيخ، صعد فريق مدرسة الحمراء الثانوية لتصفيات المحافظة.

10- فى إدارة بلطيم، صعدت فرق رزق حمامة "ب" والخنساء"ع" وبرج البرلس "ث" لتصفيات المحافظة

11- فى برج البرلس، صعدت برج البرلس للتعليم الأساسي "ب" ومدرسة برج البرلس الثانوية بالتزكية كونها الوحيدة.

وفي محافظة الإسماعيلية

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة فايد التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الزعيم جمال عبدالناصر الإبتدائية.

2- إدارة أبو صوير التعليمية، انتهت بفوز مدرستي، ابوصوير بنات، وأبو جريش ع.

3- فى إدارة القنطرة غرب التعليمية، انتهت بفوز مدارس، الشهيد خيري _ عثمان بن عفان _ الروضة، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فازت فيها مدرسة السموح تعليم أساسي.

4- إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، انتهت بفوز مدرسة عمر بن الخطاب.

5- فى إدارة شمال الاسماعيلية التعليمية، انتهت بفوز مدراس الشهيد محمد الاتربي حي ثان، والسلام ع بنات حي ثان، والفاروق عمر ع بنين حي ثالث، و25 يناير ع بنين حي ثالث.

وفي محافظة دمياط

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى مركز كفر سعد، انتهت بفوز مدرستي ميت أبو غالب الإعدادية بنات، وكفر الغاب الإعدادية بنات

2- فى مركز كفر البطيخ، انتهت بفوز مدرسة الشهيد فتحي جمال.

3- فى مدينة السرو، انتهت بفوز مدرسة اسماعيل عبده.

4- فى مركز الزرقا، انتهت بفوز مدرسة عباس الكيال الإعدادية المشتركة.

5- في مدينة دمياط الجديدة، انتهت بفوز مدرسة معاذ بن جبل.

6- فى مركز دمياط، انتهت بفوز مدرسة الشهيد بلال الذاهد الإعدادية المشتركة.

7- فى قسم أول إدارة دمياط، انتهت بفوز مدرسة النيل ع بنات.

8- في مركز فارسكور، انتهت بفوز مدرسة محمد عبد العاطي العيوطي.

9- في مدينة الروضة، انتهت بفوز مدرسة الرحامنة ع بنات.

كما وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع عددا من الكشاكيل والكراسات بالمجان، على مدارس إدارة

عزبة البرج التعليمية.

كما بدأت أمانة المجالس المحلية بالمحافظة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع مستلزمات الشتاء من بطاطين ودفايات أطفال على الأسر الأولي بالرعاية، والأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين، في مناطق مختلفة بجميع أنحاء المحافظة.

وفي محافظة الفيوم

تواصل أمانه الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مختلف مدارس المحافظة، حيث تنافس فيها 4 إدارات تعليمية فى التصفيات النهائية المؤهلة للمركز الأول بمشاركة 280 طالب وطالبة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1_ فى إدارة إبشواى، انتهت بفوز مدراس "سيد المرسلين، سنرو الإبتدائية القديمة، الطماوي، وبنات العجميين".

2_ فى إدارة طامية، انتهت بفوز مدرسة منشأة الجمال تعليم أساسي للمرحله الإعدادية.

3_ فى إدارة إطسا، انتهت بفوز مدرستى جردو الإعدادية بنات، وتطون الإعدادية بنات.

4_ فى إدارة شرق مركز الفيوم، انتهت بفوز مدرسة منارة الاندلس بأول المجموعة.

وفي محافظة بني سويف

تواصل أمانة الشباب بالمحافظة، فعاليات بطولة تنس الطاولة، علي مستوي المحافظة، بمشاركة 96 لاعب، وأسفرت نتائج اليوم الرابع من بطولة أمانة الشباب لتنس الطاولة عن فوز وصعود للتصفيات النهائية: 1_ ابو الخير علي/ بندر بني سويف/بالمجموعة السابعة.

2_ فوز محمود عبد الرحمن/ بندر بني سويف/ المجموعة الثامنة.

3- فوز ابانوب يوسف/ بندر بني سويف/ المجموعة التاسعة.

وفى محافظة البحيرة

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى مركز دمنهور، وأسفرت المسابقة عن فوز مدرسة (زاوية غزال للبنات الاعدادية )، و(مدرسة محطة زاوية غزال الابتدائية) بالمراكز الأول.

2- فى مركز كوم حمادة، انتهت بفوز مدرسة منشأة الشوربجي الإعدادية بالمركز الأول فى المرحلة الإبتدائية بالمسابقة على مستوى مجلس قرية كفر بولين

3- فى مركز النوبارية، انتهت فوز مدرسة عمر بن الخطاب بالمركز الأول.

4- فى مركز أبو المطامير، انتهت استطاعت مدرسة الرابعة بذور بالحصول على المركز الأول ومدرسة السلام على المركز الثانى للمرحلة الإعدادية والصعود للتصفيات على مستوى بندر أبو المطامير، بينما استطاعت مدرسة الرابعة بذور للتعليم الأساسي الفوز بالمركز الأول ومدرسة السادات بالمركز الثاني ممثلا المرحلة الإبتدائية من بين تسع مدارس خاضو رحلة المسابقة.

5- فى وادي النطرون، انتهت بفوز مدرسة الشهيد رياض محمد عبدالقوي (مرحلة إبتدائية) ، فوز مدرسه الشهداء (مرحلة إعداديه)، ومدرسة الصفا والمروة والشهيد رياض محمد عبدالقوى (مرحلة إبتدائية) ، ومدرسة الهدى والتقوى ، ومدرسة الشهداء (مرحلة إعدادية)، ضمن تصفيات المركز.

6- فى مركز حوش عيسي، انتهت بفوز مدرسة الإعدادية بنات بالمركز الأول فى المسابقة على مستوى المرحلة الإعدادية وصعودها لمنافسات المركز.

7- في مركز الدلنجات، إنتهت بفوز مدرسة زهور الامراء ب بالمركز الأول بالمرحلة الإبتدائية، ومدرسة الإمام الحسيني بالمرحلة الثانوية

8- في قسم دمنهور، إنتهت بفوز مدرسة المحبة الخاصة.

وفي محافظة أسوان

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز إدفو، انتهت بفوز مدرسة السباعية الإبتدائية بنات بالمركز الأول وتصعد لتمثل الإدارة على مستوى المحافظة.

2- في مركز دراو، انتهت بفوز مدرسة دراو الثانوية بنات علي المركز الأول علي مستوي إدارة دراو التعليمية.

وفي محافظة أسيوط

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز أبنوب، انتهت بفوز مدرستي آل حمزة الإبتدائية، وخلف سليم الإبتدائية.

2- في مركز ساحل سليم، انتهت بفوز مدرستي، فوزى عبدالرحيم تعليم اساسى، والشيخ أحمد أبو حسين ب.م.

3- في مركز صدفا، انتهت بفوز مدرسة الشهيد محمد جمال تميم بكيمان سعيد.

4- في مركز الغنايم، انتهت بفوز مدرستي الغنايم غرب الإبتدائية المشتركة والغنايم بحري الإعدادية بنات.

5 - فى مركز القوصية، انتهت بفوز مدرسة التتالية الثانوية المشتركة.

6- أمانة ثان أسيوط، انتهت بفوز مدرسة عصمت عفيفي.

7- فى مركز الفتح، انتهت بفوز مدرسة بني زايد الإعدادية المشتركة.

8- فى مركز البدارى، فازت فى المرحلة الإبتدائية مدرسة الكرنك الإبتدائية بنات وفى المرحلة الإعدادية مدرسة الإعدادية بنات بالعقال وفى المرحلة الثانوية مدرسة البدارى الثانوية المشتركة.

9- مركز أسيوط، فازت مدرسة مسرع الثانوية المشتركة بالمركز الأول، وفي تصفيات المرحلة الإبتدائية فازت مدراس البورة، مدرسة الشاعر فوزي، ومدرسة الهدايا.

10- في مركز منفلوط، انتهت بفوز مدراس الجهاد والحسين بن علي، والمنفلوطي الثانوية بنين، والشهيد أبو العلا حمدون، وعثمان أحمد بنزه، وإبراهيم محفوظ الحواتكه.

11- مركز أبوتيج، انتهت بفوز مدرسة أبو بكر الصديق.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم الدخيلة، قافلة طبية تستهدف تنظيم الأسرة، وتوزيع أدوية مجانية، بالتعاون مع منطقة العجمي الطبية، وتم تقديم الدعم الطبي والرعاية الصحية للأهالي.

كما نظمت أمانة قسم محرم بك، حملة توعوية بعنوان «النظافة الشخصية من الأمراض الموسمية»، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات للحفاظ على النظافة الشخصية، وأخرى بعنوان «أهمية الزراعة»، للتوعية بأهمية الزراعة وأساليب الري.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، قافلة طبية لتنظيم الأسرة والكشف على الأطفال، وتقديم الدعم الطبي والرعاية الصحية، بالتعاون مع منطقة غرب الطبية، وبوجود شرطة الصرف الصحي، ومعرض مشغولات يدوية.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة المنتزة ثانِ التعليمية، انتهت بفوز مدرستي حسن فتحي المسائية، ومدرسة الغد الخاصة، للمرحلة الابتدائية.

2- فى إدارة العامرية التعليمية، انتهت بفوز مدرستي شهداء العزة، آمون الخاصة الإبتدائية، والعامرية الثانويه بنات.

3- فى إدارة وسط التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الحضرة الصباحية الإبتدائية.

4- فى إدارة شرق التعليمية، انتهت بفوز مدراس، السادات الإبتدائية، وأرض العوايد الإعدادية، وطه حسين الثانوية بنات.

5- إدارة الجمرك التعليمية، انتهت بفوز مدرستي محمد صلاح الصواف، الإبتدائية، وقايتباى الإعدادية بنين.

وفى محافظة السويس

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة شمال السويس التعليمية، انتهت بفوز مدرستى أبو عبيدة بن الجراح الإبتدائية، والمثلث الجديدة الإبتدائية، ومحمود سامى البارودى الإبتدائية، وفى المرحلة الإعدادية، فازت فيها مدرسة السادات الإعدادية بنات، وبالنسبة للمرحلة الثانوية، فازت مدرسة الجهاد الخاصة الثانوية.

2- فى إدارة جنوب السويس التعليمية، انتهت بفوز مدرستى الصفا الإبتدائية، وسمير الجمل الإبتدائية، وفوز مدرستى فتية الإسلام الإعدادية بنين، ومحمد علي زين الإعدادية، ومدرسة فتية الإسلام الثانوية بنات.

3- فى إدارة الجناين التعليمية، انتهت بفوز مدرستى أبو بكر الصديق، وعبد الرحمن بن عوف الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، فازت فيها مدرستى معاذ بن جبل، وعبد المنعم رياض.