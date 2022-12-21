شكرا لقرائتكم خبر عن رادار بايرن ميونخ يرصد التعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية الألمانية عن وجود إهتمام داخل إدارة بايرن ميونخ بالتعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيمليانيو مارتينيز، يأتي ذلك بالتزامن مع تألق اللاعب فى بطولة كأس العالم الأخيرة، بجانب تعرض حارس الفريق الأساسي مانويل نوير بكسر فى القدم وتأكد إنتهاء موسمه بشكل رسمي.

وأفادت التقارير أن نادي بايرن ميونخ يطمح بقوة لتأمين مركز حراسة مرمي الفريق قبل إنطلاق الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، الأمر الذي قد يضع الفريق البافاري فى مأزق حال عدم تدعيم مركز حراسة المرمي بحارس قوي يستطيع حماية عرين وقيادته لإستعادة لقب دوري الأبطال هذا الموسم.



موقف أستون فيلا من رحيل مارتينيز

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن نادي أستون فيلا قد لا يمانع رحيل حارسه إيمليانو مارتينيز حال وصول عرض قوي للحارس خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، فعلى الرغم من أن الفريق فى حاجة ماسة إلى بقاء اللاعب ولكن أرتفاع قيمة الحارس التسويقية بعد المونديال تدفعهم إلى رحيله.



أولفر كان يشيد بإمكانيات مارتينيز

وأشاد الحارس الألماني السابق أولفر كان، بإمكانيات الحارس الكبيرة والمستوي المذهل الذي قدمه فى مونديال قطر الأخير، مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة قوية لأي فريق حال التعاقد معه، فى تلميح واضح وصريح أن الحارس ضمن حسابات الفريق البافاري رفقة يان سومر وياسين بونو.