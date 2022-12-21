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انت الان تتابع خبر لابورتا: هدفي الأول هذا الموسم اثبات تعافي برشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441933-638072372412701164.jpg
2022-12-21 | 17:32
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أكد رئيس برشلونة خوان لابورتا، اليوم الأربعاء، أن هدفه الأول هذا الموسم إثبات أن عملية تعافي النادي الكتالوني تسير في الطريق الصحيح.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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