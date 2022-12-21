انت الان تتابع خبر العراق يشارك في مؤتمر الإسكان العربي السابع في مصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "العراق شارك في مُؤتمر الإسكان العربيّ السابع وإجتماع الدورة (39) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بوفدٍ ترأسه سفير جُمْهُوريَّة العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة، أحمد نايف رشيد الدليميّ، في العاصمة الإداريَّة الجديدة في جُمْهُوريَّة مصر العربيَّة الشقيقة".وأضاف: "ابتدأ السفير كلمته بنقل تحيات معالي وزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني، مع الاعتذار عن حضوره الدورة لتكليفه بمهام رسميَّة حالت دون ذلك، وقدم التهانيّ والتبريكات لجُمْهُوريَّة مصر العربيَّة الشقيقة على تسلمها رئاسة الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والشكر للمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة الشقيقة على حسن إداراتها للدورة الثامنة والثلاثين، والمضيّ قدمًا بما حققته الدورة من نتائج إيجابيَّة لخدمة المجتمع العربيّ والشكر والتقدير للأمانة العامة الفنيَّة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على ما يبذلونه من جُهُود لإنجاح هذه الدورة".وأشارت الوزارة الى انه "‎جرى خلال الإجتماع مُناقشة إحدى القضايا التي يضعها المجلس على قائمة أولوياته، وهي قضيَّة المدن الذكيَّة المُستدامة، وجودة الحياة للمواطنين، وتبادل الخبرات، ومُناقشة التحديات، وإستخراج التوصيات، التي تكون نواة للعمل الجاد والمثمر بين الدول العربيَّة".

ولفتت الى انه "عقب انتهاء الجلسة الافتتاحيَّة لمؤتمر الإسكان العربيّ السابع، أصطحب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمُرافق والمُجتمعات العمرانيَّة المصريّ، وزراء الإسكان العرب، والوفود العربيَّة، لافتتاح المعرض المصاحب للمُؤتمر، وتفقد أجنحة الجهات الحكوميَّة المصريَّة، والشركات والمُطورين العقاريين المصريين، وقدم شرحًا عن النهضة العمرانيَّة الشاملة التي تشهدها مصر، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمطورين العقاريين، كما تجول الوزراء العرب في الأجنحة المُختلِفة الخاصة بالدول العربيَّة، وطرح المُشاركين شرح عن التجارب المُتنوعة للأشقاء العرب".