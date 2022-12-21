انت الان تتابع خبر لا يحمل جوازاً.. الأمن يتحرى مصير أجنبي جنوبي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي أثناء محاولته استئجار "تكسي" في منطقة الرسالة، استفسر صاحب عجلة الأجرة عما يثبت هويته، لكن "الأجنبي" أخبره بنسيان جواز سفره في أحد الفنادق بالمنطقة الخضراء (وسط العاصمة)، حسبما أفاد مصدر أمني للسومرية نيوز.وأبلغ سائق "التكسي" الأمن عن "وجود أجنبي بلا هوية في الرسالة"، دفع ذلك إلى تحرك قوة من مقر الفوج الأول – اللواء السادس، واحتجاز "الأجنبي" ليتم تحديد مصيره لاحقاً، وفق المصدر.