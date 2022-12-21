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لا يحمل جوازاً.. الأمن يتحرى مصير أجنبي جنوبي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وفي أثناء محاولته استئجار "تكسي" في منطقة الرسالة، استفسر صاحب عجلة الأجرة عما يثبت هويته، لكن "الأجنبي" أخبره بنسيان جواز سفره في أحد الفنادق بالمنطقة الخضراء (وسط العاصمة)، حسبما أفاد مصدر أمني للسومرية نيوز.

وأبلغ سائق "التكسي" الأمن عن "وجود أجنبي بلا هوية في الرسالة"، دفع ذلك إلى تحرك قوة من مقر الفوج الأول – اللواء السادس، واحتجاز "الأجنبي" ليتم تحديد مصيره لاحقاً، وفق المصدر.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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