شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى: الصحافة الورقية لن تموت والصحافة الرقمية الطوفان القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير جريدة الأهرام العربى، وذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب للصحفيين الجدد دفعة 2022.

وألقى الكشكي محاضرة حول التحديات التي تواجه الصحافة والإعلام، والتي يأتي في مقدمتها إشكالية التحول الرقمى في صناعة الصحافة والإعلام.

وتحدث رئيس تحرير الأهرام العربي عن التحديات التي تواجه الصحافة الورقية مؤكداً أنها تواجه تحديات صعبة وقوية، ولكنها مازالت تتمتع بالمصداقية والقبول لدى الجمهور في معظم الدول.

وأضاف جمال الكشكى أن الصحافة الورقية ستضمن بقائها واستمراها في حالة واحدة وهي تغيير وتطوير المحتوى الصحفي، بما يخدم ويلبي رغبات القارئ، والدمج الكامل بين الصحافة الورقية والإلكترونية الحديثة.

وشدد الكشكي على أن الصحافة الورقية لن تموت ولن تختفي مهما تعددت أشكال وآليات وتقنيات الصحافة الرقمية الجديدة.

وحول مستقبل الصحافة الرقمية قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أنها صحافة المرحلة والإعلام الجديد الذي فرض نفسه على الساحة العالمية، ولابد من إعادة تطوير وتأهيل الصحفي بما يضمن التوافق مع تقنيات وتكنولوجيا الإعلام والصحافة الرقمية الجديدة.

كما تحدث الكاتب الصحفي عن أخلاقيات الصحافة والإعلام ودور المهنة في الحفاظ على القيم الاجتماعية، مؤكداً أن الصحفي الناجح هو الذي يحترم ويقدر ويقدس القيم والعادات الاجتماعية، ويحترم القيم الدينية، ويعلي من شأن القيم الوطنية.

كما تحدث رئيس التحرير في محاضرته عن مهارات الصحفي الشامل، ودور الإعلام في دعم حرية الرأي والتعبير، ودعم حركة البناء والتنمية، وكيفية تحقيق التوازن بين مطالب الجماهير والمصالح القومية للبلاد.

كما تضمنت المحاضرة التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الصحفيين الجدد، كان من أهمها، دور المؤسسات الصحفية الوطنية في بناء وصناعة الوعي العام، ومواجهة الغزو الثقافي الأجنبي.

فضلاً عن دور الإعلام الوطني في مواجهة المنصات الرقمية الأجنبية التي تروج للأفكار الهدامة والشذوذ الفكري وتساهم في تدمير الأطفال والأجيال القادمة.

فضلاً عن دور الصحفي في دعم حركة البناء والتنمية التي تقودها الدولة المصرية ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.