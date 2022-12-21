شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. الغيابات تضرب مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول بكأس الرابطة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود غيابات كثيرة تضرب مانشستر سيتي قبل مواجهته القادمة أمام ليفربول، فى دور ال 16 من كأس الرابطة الإنجليزية، حيث من المتوقع أن يغيب كلًا من فيل فودين وبرناندو سيلفا عن المباراة لعدم جاهزية الثنائي بعد المشاركة فى المونديال.

فى حين تثير الغموض حول موقف الحارس البرازيلي أيدرسون وروبن دياز وكانسيلو من لحاق المباراة، الأمر الذي يضع المدرب الإسباني بيب جوارديولا فى ورطة حقيقية قبل مواجهة الغد أمام ليفربول، خاصة أن المدرب قد نوه عن صعوبة موعد المباراة قبل إنطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.



جوارديولا يعلق على مواجهة ليفربول

وحرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا على التعليق عن مباراة ليفربول القادمة، حيث أكد أنها مواجهة صعبة تأتي فى توقيت أصعب للفريق السماوي، ولكن أشار إلى أنها تظل مباراة إقصائية مما يحتم على الفريق والجهاز الفني العمل على تحقيق الفوز بالمباراة رغم النقص العددي الكبير الذي ضرب الفريق.



موعد مباراة السيتي وليفربول القادمة

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي نظيره ليفربول غدًا الخميس، فى دور ال 16 من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.