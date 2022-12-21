رسمياً.. إشبيلية يفسخ عقد نجم مدريد السابق

وأصدر النادي الأندلسي بيانًا، يوضح فيه "توصله لاتفاق مع إيسكو بشأن إنهاء العقد الذي تم توقيعه بينهما منذ 4 أشهر ونصف فقط".

وأكد البيان: "العقد الذي وقعه إيسكو مع النادي الأندلسي في 7 آب الماضي لم يعد ساري المفعول".



وانضم إيسكو إلى إشبيلية، في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد ، في صفقة انتقال حر، للعب تحت قيادة مدربه المفضل جولين لوبيتيجي، الذي رحل عن النادي لاحقا بسبب سوء النتائج.

ولم يشارك إيسكو في تدريبات إشبيلية، منذ يوم الثلاثاء الماضي، استعدادًا لاستئناف الموسم، عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2022.

ورحل جولين لوبيتيجي عن إشبيلية بسبب تدهور النتائج محليًا وأوروبيًا، قبل أن يتولى تدريب وولفرهامبتون الإنجليزي.



وخاض إيسكو 19 مباراة بقميص إشبيلية في مختلف المسابقات، وسجل هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال الموسم الجاري.