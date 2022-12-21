انت الان تتابع خبر العراق يدعو الأمم المتحدة لزيادة دعمه في الملف البيئي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن ئاميدي، استقبل نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة غلام محمد إسحاق.

وتطرق اللقاء، إلى "اهمية تكثيف الجهد الاممي والدولي في التعامل مع الملف البيئي العراقي بخصوصية واهتمام مضاعف لان العراق وبسبب الحروب الكثيرة والحصار وتحمله حرب قاسية اخرها حرب الانتصار على داعش الارهابية والتي كانت تهدد العراق والمنطقة والعالم وبذلك صار الشعب العراقي ضحية لازمات سياسية واقليمية ودولية جعلته يفتقر ومنذ عدة عقود لمشاريع البنى التحتية التي تؤمن الوضع البيئي اضافة لزيادة معدلات النمو السكاني يرافقه الاضرار الخطيرة التي يلحقها الجفاف والتغير المناخي والتصحر وانحسار الارضي الزراعية وارتفاع واضح في معدلات درجات الحرار على الانسان العراقي".



وأشار البيان، إلى أن "مشكلة العراق أصبحت انسانية وليست سياسية ولابد للأمم المتحدة تكثيف المشاريع والبرامج البيئية في عموم المحافظات العراقية والاقليم لاسيما المدن الاكثر تضرراً".