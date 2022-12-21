انت الان تتابع خبر بعد تحركات "الناتو".. الدفاع الروسية تنذر بخطوات عسكرية جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شويغو، إنه "في الفترة الأخيرة قام الناتو بمبادرة جديدة في مجال توسيع قوامه، وذلك على حساب انضمام فنلندا والسويد".

واضاف:" دخول فنلندا والسويد إلى "الناتو" يجعل من الضروري إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة في الشمال الغربي للبلاد، ورفع عدد المطلوبين للتجنيد في هذه المناطق في سن 18-21 عاما، ورفع سن التجنيد من سن 27-30 عاما، وليس 27 عاما كما الحال في الوقت الراهن".



وشدد شويغو، على "ضرورة زيادة قوام القوات المسلحة الروسية إلى 1.5 مليون جندي، بما في ذلك 695 ألف جندي متعاقد، لضمان تنفيذ جميع المهام العسكرية".

ودحض الوزير الزعم بأن "بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دفع هاتين الدولتين إلى الانضمام إلى الحلف، وشدد على تقارب الناتو مع فنلندا والسويد يجري منذ سنوات عديدة".

وقال: "تعتبر لجنة التعاون الدفاعي لدول الشمال الأوروبي NORDEFCO، أحد فروع الناتو عمليا، وقد تشكلت كغطاء لتبرير مشاركة هذه الدول في التدريبات القتالية المشتركة مع الحلف".

