انت الان تتابع خبر التربية تتخذ إجراءً بحق مدرسة عنفت تلاميذها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في بيان تابعته الخليج 365، إنه "بناءً على فيديو متداول يُظهر قيام مُديرة مدرسة العارفين الإبتدائية في محافظة الأنبار بضرب وتعنيف التلاميذ".

وأضاف السيد، أنه "تقرر إعفاء ونقل مديرة المدرسة وتشكيل لجنة تحقيقة بما نسب إليها من ضرب واستخدام أساليب غير تربوية في التعامل مع التلاميذ".



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقطعاً مصوراً يظهر قيام مديرة مدرسة في محافظة الانبار بـ"ضرب" الطلبة قبل مغادرتهم الى منازلهم بعد انتهاء الدوام الرسمي.