انت الان تتابع خبر سأتزوج رجلين بنفس الوقت.. فتاة تونسية تثير الجدل على مواقع التواصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الفيديوهات التي حصدت ملايين المشاهدات على منصة "تيك توك"، قالت فيه سندس، إنها "ستكون أول سيدة تونسية تعرس بزوجين"، مضيفة أن "الرجلين ليس لديهما أي مانع".

واشارت الى أن "القانون التونسي يكفل لها حق الجمع بزوجين، حيث إن القانون يحظر تعدد الزوجات للرجال، لكنه يسمح بتعدد الأزواج لـ النساء، على حد قولها".



وعبّرت عن سعادتها الشديدة، قائلة: "أصحابي وأحبابي فقط يحضروا حفل زفافي، الذي سيقام في ديسمبر"،موضحة أنها "حتى الآن لا تعرف المُتطلبات، واعدة باستضافة "أحد المحامين لتوضيخ الخطوات المقبلة".