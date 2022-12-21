انت الان تتابع خبر مساومة على "شدة ونصف".. دعوى ابتزاز تلاحق موظفاً في بلدية النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت وثيقة، وردت لـ الخليج 365، رفع دعوى قضائية ضد مسؤول الشعبة القانونية في بلدية النجف المدعو "كفاء عبد الزهرة قاسم" بعد مساومته أحد الأشخاص على مبلغ قدره "خمسة عشر ألف دولار أمريكي، داخل غرفته الشخصية وبحضور شخصين".وبناءً على ذلك، وجه قاضي محكمة النزاهة في النجف، بحسب الوثيقة، "باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".

أدناه الوثيقة: