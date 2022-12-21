تعطيل الدراسة غدا في 4 مناطق في السعودية بسبب الأمطار الغزيرة

الشارقة - اميمة ياسر - توقع المركز الوطني للأرصاد، بالسعودية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان) من يوم غد (الخميس) إلى بعد غد (الجمعة).

من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للتعليم، في محافظة جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدا الخميس، في مدارس جدة ومكة المكرمة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وكشفت أن اليوم الدراسى غدا الخميس، سيكون عن بُعد عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة بالمدارس ومكاتب التعليم فى المدن المذكورة.