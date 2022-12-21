شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "النواب" يستقبل وفدا برلمانيا من مجلس النواب الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وفد من مجلس النواب الليبي برئاسة فوزي الطاهر - النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، وذلك بمقر مجلس النواب.

ضم وفد مجلس النواب الليبي، كل من: فوزى الطاهر - النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، وعز الدين عبد السلام عطية، وزايد هيبة، وطارق أبو بكر، وصباح جمعة محمد، وعلى محمد حسن أبو زريبة، وسعد عبد القادر، وبدر على سليمان، وعيسى محمد السنوسى، وسلطنة مسعود أبو بكر، وإدريس عبد الله إدريس، وأبو صلاح عبد السلام، ومحمد معتوق، وعبد السلام محمد عبد السلام.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد استقبل مطلع شهر ديسمبر الجاري، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، حيث أكد المستشار حنفى جبالى، على العلاقات التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والليبى الشقيقين، مؤكداً أن الموقف المصرى يرتكز بالأساس على حق الليبيين فى الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضى الليبية، مُشدداً على دعم مصر لمجلس النواب الليبى للاضطلاع بدور رئيسى فى العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة التى باستطاعتها القيام بدور فى قيادة الحوار الليبى – الليبى للوصول إلى توافق حول المسار الدستورى فى أقرب وقت ممكن، كما أكد على دعم مصر لجهود المبعوث الأممى إلى ليبيا، مؤكداً أن مصر تعمل مع كافة الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، مُشدداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية.

وأكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، فى وقت سابق، على اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء مع المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكداً أن مصر عبر تاريخها كانت ومازالت خير داعمة للشعب الليبى فى ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا، كما أكد رئيس مجلس النواب الليبى، على تقديره للمواقف الشجاعة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبى فى وطن مُوحد بعيداً عن التدخلات الخارجية.