شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يتصدى لأزمة الطلاق الغيابى 3 مرات بعد "العشرة الزوجية" بالتغريم.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تغريم زوج طلق زوجته (غيابيا) 3 مرات"، استعرض خلاله كيف تصدت محكمة الاستئناف لأزمات "الطلاق الغيابى" بصورة متكررة دون علم الزوجة، رغم رغبتها في استمرار العشرة مع الزوج، وخاصة بعد أن استغرقت الحياة بينهما لمدة تزيد عن 20 سنة، فقضت، واعتبرت طلاقها غيابيًا 3 مرات دون علمها أحدث لها ولأولادها ضررًا نفسيًا بعد "20 سنة عِشرة"، كما أرست مبدءا قضائيا بنفقة متعة نظير 10 سنوات وليس 3 أو 5 سنوات كما هو متعارف عليه، وإليكم التفاصيل كاملة:

تغريم زوج طلق زوجته "غيابى" 3 مرات.. الاستئناف تقضى للزوجة بـ"نفقة مُتعة" 180 ألف جنيه بواقع 1500 بالشهر.. واعتبرت طلاقها غيابيًا 3 مرات دون علمها أحدث لها ولأولادها ضررًا نفسيًا بعد "20 سنة عِشرة"



برلمانى