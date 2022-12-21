بوتين: سنمتلك بداية يناير صاروخا "فرط صوتي"

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السعودية تدعو حكومة تصريف الأعمال الأفغانية للتراجع عن قرار منع الفتيات من حق التعليم الجامعي
أعربت وزارة الخارجية عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق...
ضبط كميات من الفنتانيل تكفي لقتل سكان الولايات المتحدة
صادرت السلطات الأمريكية سنة 2022 كميات من الفنتانيل تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة، على ما أعلنت هيئة مكافحة المخدرات...
لجنة في الكونجرس توافق على نشر التصاريح الضريبية لترمب
صوّتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي لمصلحة نشر التصاريح الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب الذي خاض معركة قضائية ضارية استمرّت...
70 ألف طن مشتقات نفطية تمثل الدفعة الثانية للمنحة السعودية لليمن
وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن اليوم، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية بكميات بلغت 40 ألف طن متري من مادة الديزل...
هل يتم التصويت على توجيه تهم جنائية إلى ترمب في قضية الكابيتول
يعتزم نواب في الكونجرس الأمريكي يحققون في الاعتداء على مبنى الكابيتول العام الماضي التصويت الإثنين على توصية بتوجيه تهم جنائية إلى...
الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بعد تعليق حسابات صحافيين على تويتر
عبرت المفوضية الأوروبية عن "قلقها" بعد تعليق حسابات صحافيين على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، مهددة مالكها الجديد إيلون ماسك بفرض...
انفجار وإطلاق نار قرب فندق يرتاده الصينيون في كابول
سُمع دوي انفجار وإطلاق نار في العاصمة الأفغانية كابول، قرب فندق يرتاده رجال أعمال صينيون، بحسب ما أفاد شاهد عيان. وتصر حركة طالبان...
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