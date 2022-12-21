بوتين: سنمتلك بداية يناير صاروخا "فرط صوتي"

السعودية تدعو حكومة تصريف الأعمال الأفغانية للتراجع عن قرار منع الفتيات من حق التعليم الجامعي أعربت وزارة الخارجية عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 جمادى الأولى 1444 هـ 27 جمادى الأولى 1444 هـ ضبط كميات من الفنتانيل تكفي لقتل سكان الولايات المتحدة صادرت السلطات الأمريكية سنة 2022 كميات من الفنتانيل تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة، على ما أعلنت هيئة مكافحة المخدرات... واشنطن : الوكالات واشنطن : الوكالات 27 جمادى الأولى 1444 هـ 27 جمادى الأولى 1444 هـ لجنة في الكونجرس توافق على نشر التصاريح الضريبية لترمب صوّتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي لمصلحة نشر التصاريح الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب الذي خاض معركة قضائية ضارية استمرّت... واشنطن : الوكالات واشنطن : الوكالات 27 جمادى الأولى 1444 هـ 27 جمادى الأولى 1444 هـ 70 ألف طن مشتقات نفطية تمثل الدفعة الثانية للمنحة السعودية لليمن وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن اليوم، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية بكميات بلغت 40 ألف طن متري من مادة الديزل... عـدن: دوت الخليج عـدن: دوت الخليج 23 جمادى الأولى 1444 هـ 23 جمادى الأولى 1444 هـ هل يتم التصويت على توجيه تهم جنائية إلى ترمب في قضية الكابيتول يعتزم نواب في الكونجرس الأمريكي يحققون في الاعتداء على مبنى الكابيتول العام الماضي التصويت الإثنين على توصية بتوجيه تهم جنائية إلى... واشنطن : الوكالات واشنطن : الوكالات 23 جمادى الأولى 1444 هـ 23 جمادى الأولى 1444 هـ الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بعد تعليق حسابات صحافيين على تويتر عبرت المفوضية الأوروبية عن "قلقها" بعد تعليق حسابات صحافيين على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، مهددة مالكها الجديد إيلون ماسك بفرض... بروكسل : الوكالات بروكسل : الوكالات 22 جمادى الأولى 1444 هـ 22 جمادى الأولى 1444 هـ انفجار وإطلاق نار قرب فندق يرتاده الصينيون في كابول سُمع دوي انفجار وإطلاق نار في العاصمة الأفغانية كابول، قرب فندق يرتاده رجال أعمال صينيون، بحسب ما أفاد شاهد عيان. وتصر حركة طالبان... كابول : الوكالات كابول : الوكالات 18 جمادى الأولى 1444 هـ 18 جمادى الأولى 1444 هـ

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