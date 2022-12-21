انت الان تتابع خبر الـ"اف-16" تغير على وكر لداعش وتقتل 5 إرهابيين في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تواصل قواتنا الامنية ملاحقة العناصر الإرهابية، ومن خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الاستخبارية، ووفقاً لمعلومات دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 ضربة جوية استهدف خلالها وكر لعناصر عصابات داعش وتمكن من قتل خمسة إرهابيين وتدمير الوكر بالكامل، في جبال شيخ إبراهيم بقضاء تلعفر".وأضافت، "أن قطعاتنا الأمنية لن تهدأ الا بعد أن تأخذ الثائر وتقتص من العناصر الإرهابية المنهزمة وكما وعدنا ان الرد على الأفعال الجبانة لداعش ستكون قاسية على يد أبطال قواتنا المسلحة".