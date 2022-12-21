انت الان تتابع خبر بوتين: الاستعداد النووي وصل الى 91 بالمئة والمسيرات باتت امرا واقعا والان مع التفاصيل

مؤكدا أن الطائرات المسيرة باتت أمرا واقعا ما يستدعي أن تكون معرفة استخدامها لدى كل جندي".

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين خلال اجتماع موسع مع قادة الجيش الروسي لتحديد مهام المؤسسة العسكرية للعام المقبل: "سنستمر في دعم القدرات القتالية والاستعداد القتالي للقوات النووية، وهذا ضمان لسيادتنا ووحدة أراضينا، وبشكل عام يدعم الردع النووي التوازن النووي في العالم".واضاف: "تجهيز القوات النووية قد زاد إلى 91 بالمئة"،

وأشار بوتين الى إنه "يتم تزويد القوات النووية بالمنظومة الفرط صوتية "أفانغارد"، وللمرة الأولى تم تزويد هذه القوات بمنظومة الصواريخ العابرة للقارات الجديدة التي تعرف بـ"الشيطان"، ومنظومة "يارس" البحرية.



وأكد الرئيس بوتين أنه "ليس لهذه الأسلحة مثيل في العالم".