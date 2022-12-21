شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يدخل في صراع التعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى آرسنال الإنجليزي، للدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب.

تفاصيل عرض آرسنال على ماك أليستر

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عبر صحيفة "آس"، على أن هناك رغبة من جانب إدارة نادي آرسنال الإنجليزي، للتعاقد مع اللاعب ماك أليستر، نجم خط وسط منتخب الأرجنتين وفريق برايتون.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، على أن إدارة نادي آرسنال، قد وجهت أنظارها نحو ماك أليستر، لتدعيم وسط ملعبه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن آرسنال انضم للسباق الذي يضم أندية أتلتيكو مدريد وتوتنهام وإنتر ميلان ويوفنتوس، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني تبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

وكان قد توج المنتخب الأرجنتيني مساء الأحد الماضي باللقب، عقب فوزه المثير على فرنسا بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.