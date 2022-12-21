انت الان تتابع خبر الهجرة تعلن عودة 179 نازحاً وتصدر توجيهاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت جابرو، في بيان أورده مكتبها، لـ الخليج 365، إن "179 نازحاً عادوا من مركز الجدعة لإعادة التأهيل المجتمعي في الموصل الى مناطق سكناهم الأصلية بشكل طوعي، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وكافة الاجهزة والوكالات الامنية والاستخبارية".وشددت، على "ضرورة متابعة أوضاع العائدين إلى مناطقهم وتلبية احتياجاتهم، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في العمل وفق برنامجها الحكومي لإنهاء ملف النزوح في البلاد".