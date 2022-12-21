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وصفة اليوم.. شاكرية باللحم

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بغداد - ياسين صفوان - المكونات
- 3 قطع من لحم الغنم.
- علبة من الزبادي.
- بيضة.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- حبة من البصل المقطع.
- عودان من القرفة.
- 6 فصوص من القرنفل.
- 5 حبات من الهيل.
- ورقتان من ورق الغار.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
- سلق اللحمة
تسلق اللحمة في قدر الضغط المملوء بالماء مع البصل والملح والقرفة والقرنفل والهيل وورق الغار لمدة ساعة.
- تسخين الزبادي
يصفى الزبادي مع البيضة باستخدام مصفاة معدنية في قدر متوسط على نار متوسطة، ويحرك برفق.
- سكب المرق فوق الزبادي
يصفى مرق اللحم فوق الزبادي الدافئ مع تحريكه جيداً حتى الحصول على القوام المطلوب.
- تقديم الشاكرية باللحم
تقطع قطع اللحم إلى قطع صغيرة وتقدم مع الزبادي مباشرة في طبق التقديم، عادة مع يقدم مع الأرز الأبيض.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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