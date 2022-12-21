انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. شاكرية باللحم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكونات

- 3 قطع من لحم الغنم.

- علبة من الزبادي.

- بيضة.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- حبة من البصل المقطع.

- عودان من القرفة.

- 6 فصوص من القرنفل.

- 5 حبات من الهيل.

- ورقتان من ورق الغار.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

- سلق اللحمة

تسلق اللحمة في قدر الضغط المملوء بالماء مع البصل والملح والقرفة والقرنفل والهيل وورق الغار لمدة ساعة.

- تسخين الزبادي

يصفى الزبادي مع البيضة باستخدام مصفاة معدنية في قدر متوسط على نار متوسطة، ويحرك برفق.

- سكب المرق فوق الزبادي

يصفى مرق اللحم فوق الزبادي الدافئ مع تحريكه جيداً حتى الحصول على القوام المطلوب.

- تقديم الشاكرية باللحم

تقطع قطع اللحم إلى قطع صغيرة وتقدم مع الزبادي مباشرة في طبق التقديم، عادة مع يقدم مع الأرز الأبيض.

