انت الان تتابع خبر بغداد وانقرة يبحثان أوضاع العراقيين في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

بحثت وزير الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو والسفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، اليوم الاربعاء، أوضاع العراقيين في تركيا.



وقالت الوزارة في بيان، ورد للسومرية نيوز، إن "وزير الهجرة والمهجرين، التقت اليوم السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي والوفد المرافق له، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، لبحث التعاون المشترك بين البلدين".

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء، بحث أهم الملفات التي تخص الجالية العراقية في تركيا ومن بينها ملف طالبي اللجوء وخصوصا المرفوضة طلبات لجؤهم".

وبحسب البيان، شددت جابرو على "ضرورة تقديم كافة التسهيلات لهم وحل مشاكلهم بالتعاون مع مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في تركيا".