شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنور قرقاش يؤكد أن مشاركة الإمارات بمؤتمر "بغداد 2" تأتي إيمانا بضرورة تعزيز منصات الحوار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن مشاركة دولة الإمارات بمؤتمر "بغداد 2" تأتي إيمانا بضرورة تعزيز منصات الحوار.

أنور قرقاش يؤكد أن مشاركة الإمارات بمؤتمر "بغداد 2" تأتي إيمانا بضرورة تعزيز منصات الحوار

وقال قرقاش، في تغريدة عبر موقع تويتر: "شاركت الامارات في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الثاني، إيمانا بأهمية استقرار وازدهار العراق الشقيق عربيا وإقليميا".

وأضاف أن المشاركة تأتي أيضا إيمانا بـ "ضرورة تعزيز منصات الحوار الإقليمي لخير شعوب المنطقة"، معربا عن شكره لـ "الأردن الشقيق وفرنسا الصديقة لاستضافة المؤتمر والحرص على تعزيز قنوات الحوار في المنطقة".

وأمس الثلاثاء، استضاف الأردن في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية.

وشارك بالمؤتمر عدد من القادة وممثلون عن دول عربية عدة بينها الإمارات والسعودية ومصر وقطر والبحرين والكويت وعمان وإيران، إلى جانب فرنسا والدولة المنظمة الأردن، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المؤتمر إلى جمع جيران العراق وشركائه حول الطاولة، في محاولة للمضي قدما من خلال تعزيز الحوار.

