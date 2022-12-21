شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية عبد السند يمامة.. "الوفد" ينظم مؤتمرا جماهيريا بطنطا حول "دور الأحزاب فى الوعى" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "الجندي"، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد حوار وطني بين القوى السياسية والاجتماعية جاءت في توقيت مهم ولحظة تاريخية، ليمثل نقلة في نوعية المسار السياسي، مؤكدا أن هذا الحوار يعد تدشينا لمرحلة جديدة، فهو بمثابة خطوة، بل وثبة في سياق إجراء مجموعة من الإصلاحات الضرورية لتأسيس الجمهورية الجديدة، التي لابد لها من دعائم لا غنى عنها ويمكن رصدها في نظام ديمقراطي سليم يساهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، مما يؤثر إيجابا في مواجهة الأزمات التي يمر بها العالم.
ودعا "الجندي"، كافة أبناء الوطن عامة، وأعضاء حزب الوفد بشكل خاص بالمساهمة والمشاركة الوطنية الفعالة ليكون حوارا مجتمعيا متزامنا، ويتم رفع توصياته إلى مقرري لجان الحوار الوطني المختلفة، باعتبارها معبرا عن نبض الشارع الحقيقي وتطلعاته وآماله في جمهوريته الجديدة.
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عددًا من رموز الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلسي النواب والشيوخ ونواب محافظة الغربية وكبار الشخصيات العامة والإعلام، أبرزهم الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، وكذلك أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد وعدد من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين في مقدمتهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير موقع وجريدة الخليج 365 إلى جانب لفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة ومن خارجها.
ويشهد المؤتمر إطلاق عددًا من المبادرات المجتمعية لشباب جامعة طنطا ومحافظة الغربية.