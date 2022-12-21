شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية عبد السند يمامة.. "الوفد" ينظم مؤتمرا جماهيريا بطنطا حول "دور الأحزاب فى الوعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُنظم اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية برئاسة النائب المهندس حازم الجندي، مؤتمرًا جماهيريًا، الجمعة المقبل، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بقاعة المؤتمرات الرئيسية في جامعة طنطا، بعنوان "دور الأحزاب في تنمية الوعي الوطني بالجمهورية الجديدة" وذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ويُأتي ذلك في إطار ترسيخ فلسفة وتوجه حزب الوفد التاريخي، وإدراكًا للدور التوعوي المهم لجميع الأحزاب المصرية لتنمية الوعي الوطني.

من جانبه قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية ، إننا جميعا أمام لحظة تاريخية تعيشها مصرنا الغالية، ويجب أن نكون جميعا شهودا على انطلاق الجمهورية الجديدة، التي تحمل آمال كافة المصريين في مستقبل واعد لأبنائنا وللأجيال القادمة، مشيرا إلى أننا نعيش عقد تاريخي يتنامى فيه الوطنية والانتماء وحب الوطن والإخلاص له في ظل قيادة تاريخية سيشهد التاريخ على ما قدمه ورفاقه من المخلصين للحفاظ على هوية مصر، وأمنها واستقرارها في ظل ظروف دولية وإقليمية عاصفة، وموجات عاتيه من المؤامرات، وحرب طويلة ضد جماعات الإرهاب.

وأضاف "الجندي"، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد حوار وطني بين القوى السياسية والاجتماعية جاءت في توقيت مهم ولحظة تاريخية، ليمثل نقلة في نوعية المسار السياسي، مؤكدا أن هذا الحوار يعد تدشينا لمرحلة جديدة، فهو بمثابة خطوة، بل وثبة في سياق إجراء مجموعة من الإصلاحات الضرورية لتأسيس الجمهورية الجديدة، التي لابد لها من دعائم لا غنى عنها ويمكن رصدها في نظام ديمقراطي سليم يساهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، مما يؤثر إيجابا في مواجهة الأزمات التي يمر بها العالم.

ودعا "الجندي"، كافة أبناء الوطن عامة، وأعضاء حزب الوفد بشكل خاص بالمساهمة والمشاركة الوطنية الفعالة ليكون حوارا مجتمعيا متزامنا، ويتم رفع توصياته إلى مقرري لجان الحوار الوطني المختلفة، باعتبارها معبرا عن نبض الشارع الحقيقي وتطلعاته وآماله في جمهوريته الجديدة.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عددًا من رموز الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلسي النواب والشيوخ ونواب محافظة الغربية وكبار الشخصيات العامة والإعلام، أبرزهم الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، وكذلك أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد وعدد من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين في مقدمتهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير موقع وجريدة الخليج 365 إلى جانب لفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة ومن خارجها.

ويشهد المؤتمر إطلاق عددًا من المبادرات المجتمعية لشباب جامعة طنطا ومحافظة الغربية.