شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يحدد أولوياته فى سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة رفقة اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الهولندي تين هاج وضع بعض الأهداف الواضحة أمامه فى الفترة القادمة فيما يتعلق بملف الصفقات داخل أروقة مانشستر يونايتد، حيث يري المدرب أنه فى حاجة من صفقتين إلى ثلاثة صفقات فقط خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت التقارير أن تين هاج يمنح الإهتمام الأول فى المريكاتو للتعاقد مع مهاجم جديد، لا سيما بعد أن رحل رونالدو عن الشياطين الحمر بشكل رسمي، فى الوقت الذي لا يفضل فيه عودة القاطرة البلجيكية لوكاكو فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل تكرر إصابات اللاعب وإبتعاده عن مستواه.

على أن يكون ثاني إهتماماته التعاقد مع ظهير أيمن للفريق، فى ظل عدم إقتناعه بالكامل بالنجم الإنجليزي وان بيساكا، والذي ظهر ضعفه بشكل كبير فى الناحية الدفاعية خلال المباريات الماضية.



اليونايتد يدرس تأجيل لاعب الوسط!

وعلى الرغم من كثرة التقارير التي تؤكد أن اليونايتد سيدخل بقوة للتعاقد مع لاعب وسط خلال المريكاتو القادم، بعد تألق عدد كبير من لاعبي الوسط فى كأس العالم الأخير، إلا أن الفريق قد يؤجل هذا الملف لنهاية الموسم بعد تعاقده مع كاسميرو فى بداية الموسم بصفقة قاربت ال 80 مليون يورو.



تين هاج يكشف موقف اليونايتد من المنافسة!

وكشف تين هاج عن موقف اليونايتد الحالي من المنافسة على الألقاب هذا الموسم، حيث أعترف أن تلك المهمة تعد مستحيلة بشكل كبير، خاصة أن الفريق يعد فى مرحلة التجديد، ومن ثم فإن الفريق يمثل له مشروع وتصحيح مساره يحتاج إلى وقت طويل.