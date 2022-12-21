زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل كاليفورنيا

20 ديسمبر , 2022 زلزال (تعبيريّة). ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل شمال كاليفورنيا فجر الثلاثاء كما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل. ووقع الزلزال على بعد 40 كلم جنوب غرب مدينة أوريكا الساحلية لكن لم يصدر أي انذار بوقوع تسونامي.

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