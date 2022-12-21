 كل ما تريد معرفته عن خاصية Notes عبر إنستغرام

نيويورك: كشف تطبيق “إنستغرام” عن ميزة جديدة تسمى ” Notes”، وتتيح تلك الميزة بدورها إمكانية تحديث منشورات قصيرة مكونة من 60 حرفا في خانة الرسائل التي تتواصل بها مع أصدقائك.

وتتشابه مع خاصية الـ”stories” كونها تظهر لمدة 24 ساعة فقط ومن ثم تختفي، وخلال السطور التالية نجيب عن كافة المميزات والأسئلة المتعلقة بتلك الميزة وآلية تفعيلها واستخدامها.

ووفقا لموقع ” theverge”، فإن الميزة الجديدة تعمل على النحو التالي:

– ستجد الرسالة تظهر تلقائيا في صندوق الرسائل، إلا أنه لن يتم إعلامك بها إلا إذا قمت بالدخول والتحقق بنفسك منها.

– لا يمكنك إرسال ملاحظات فردية من خلال تلك الميزة.

– في حال قمت بإرسال ملاحظة جديدة لنفس الأشخاص فإن القديمة سوف تختفي تلقائيا.

في حال لم تظهر لك الميزة الجديدة تأكد من تحديث النسخة الجديدة من تطبيق إنستغرام، من ثم انتقل إلى صندوق الرسائل وستجد أيقونة تظهر بها صورتك أعلى البريد وبها علامة زائد، ستجد الرسائل القصيرة من قبل الأصدقاء تتخذ شكل بالونات أو دوائر صغيرة فوق أيقوناتها، ستكون قادرًا على رؤية بعض الكلمات، وفي حال رغبت في رؤية الرسالة كاملة قم بالضغط عليها، ومن ثم ستتمكن أيضا من التفاعل معها وستنتقل المحادثة تلقائيا للرسائل الخاصة.

وتشبه الخاصية الجديدة خاصية الـ”status” عبر الواتساب، يمكنك استخدامها من خلال الضغط على الأيقونة التي تحمل صورتك في مربع البريد، ومن ثم ستظهر لك نافذة قم بكتابة الملاحظة التي تريدها ولكن تأكدمن ألا تزيد عدد الأحرف عن 60 حرفا، ومن ثم ستظهر لك خاصية يمكنك خلالها تحديد عدد الأشخاص الذين تريد مشاركة الملاحظة معهم، ومن ثم اضغط مشاركة وستنشر الملاحظة على الفور وستظهر للأشخاص الذين تم تحديدهم أو عموم الأصدقاء حسب اختيارك في الأيقونة الخاصة بك في صندوق البريد.

ففي بعض الأحيان قد تلجأ لإزالة الملاحظة بعد نشرها، حينما تجد أن هناك بعض الأخطاء اللغوية بها أو وجود بعض الأشخاص الذين لم ترغب في رؤيتهم لها، كل ما عليك القيام به لحذفها هو الضغط على الأيقونة الخاصة بك ومن ثم ستظهر لك نافذة من الأسفل تتيح لك إما ترك ملاحظة جديدة أو حذف تلك الملاحظة، لذا اختر الخيار المناسب لك، وهو حذف الملاحظة.