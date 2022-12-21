انت الان تتابع خبر "خطوة مهمة".. الحكيم يدعو لمتابعة مقررات "قمة بغداد الثانية" والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - نشد على يد الحكومة العراقية ونثمن جهودها في إدامة زخم علاقات التعاون والشراكة الإقليمية والدولية على أساس المصالح المشتركة بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة، ويأتي انعقاد مؤتمر قمة بغداد الثانية للتعاون والشراكة في المملكة الأردنية الهاشمية خطوة مهمة في هذا الإطار، وإننا إذ نحث القوى السياسية ووسائل الإعلام والفعاليات الاجتماعية والشعبية على دعم الحكومة في هذا المجال، ندعو لمتابعة تنفيذ مقررات قمة بغداد الثانية بما يعزز دعم العراق في مساره السياسي والأمني والتنموي والتجاري، ويعود بالمنفعة على العراق وشعبه وعلى جميع شعوب المنطقة والعالم.

