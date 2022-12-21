شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يزاحم ليفربول على التعاقد مع إنزو فرنانديز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة جوجو البرتغالية أن نادي باريس سان جيرمان فتح خط مفاوضات قوية من أجل الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، يأتي ذلك على غرار تألق اللاعب فى المونديال الأخير رفقة منتخب التانجز، والذي حصد اللاعب خلالها جائزة أفضل لاعب شاب بالبطولة.

وأفادت الصحيفة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صراعًا كبيرًا على الصفقة، خاصة أن ليفربول مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب خلال المريكاتو الشتوي القادم، مشيرة إلى أن ذلك سيجعل الفريق البرتغالي يتمسك بقيمة الشرط الجزائي الذي فى عقد اللاعب والتي تبلغ قيمتها 120 مليون يورو.



باريس تقترب من خطف فرنانديز!

وأكدت بعض التقارير أن تدخل الفريق الباريسي فى خط المفاوضات يقلل من حظوظ ليفربول فى إستقدام اللاعب، مما يجعله يفضل التعاقد مع سفيان مرابط وترك صفقة إنزو فرنانديز للفريق الفرنسي، والذي يمتلك القدرة غلى كسر الشرط الجزائي فى عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.



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ومن جانبه يترك اللاعب الأمور التفاوضية تمامًا إلى مسئولي فريقه فى الفترة المقبلة، وإن كان اللاعب يمتلك بعض التحفظات على الإنضمام إلى باريس بسبب ما حدث من لاعبي المنتخب الأرجنتيني لإهانة لنجم الفريق الباريسي كيليان مبابي، ولكن قد يعني إستمرار ميسي ضمن صفوف الفريق الفرنسي الكثير للاعب.