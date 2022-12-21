شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: حزب الشعب الجمهورى استحدث 19 لجنة لإعداد رؤيته للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عمارة ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن حزب الشعبالجمهوري استحدث ١٩ لجنة موازية داخله على غرار لجان الحوار الوطني لإعداد وصياغة رؤية الحزب في الحوار الوطني.

وأضاف عمارة في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع لجان الحزب الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني، أن الرؤية التي يقوم بهاالحزب تتماشى مع رؤية لجان الحوار الوطني، لافتا أن هذه اللجان عملت على إعداد الرؤية الكاملة للحزب لتقديمها إلى لجان الحوارالوطني، وخاصة أن هناك قواسم مشتركة بين اللجان الموازية في الحزب وبين لجان الحوار الوطني.

وأوضح أن من أبرز التوصيات داخل لجنة الشئون السياسية للحوار الوطني بحزب الشعب الجمهوري هو تعديل قانون ٤٥ لسنة ٢٠١٤الخاص بمباشرة الحقوق السياسية ونظام الانتخابات والتمثيل النيابي ونظام الاقتراع، بالإضافة أن هناك رؤى عديدة من باقي اللجانالفرعية بالحزب وذلك لإعداد الشكل النهائي لرؤية الحزب.

وكان قد عقد الحزب مطلع الشهر الجاري مؤتمرًا بالأمانة المركزية، لإعلان تشكيل لجان فرعية موازية للجان الحوار الوطني، بهدف بحث كلالمشكلات التي تقف في وجه المجتمع المصري، وإيجاد قواسم مشتركة مع كافة الطوائف بهدف التكامل من أجل مجابهة التحديات التيتواجهها البلاد خلال الفترة الراهنة.

جاء ذلك بعدما بادر المكتب السياسي لحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، بإصدار قراراً بتشكيل لجان بالحزب مُوازيةللجان الفرعية بالحوار الوطني، والتي عقدت اجتماعات وورش عمل مُكثفة طوال الشهر الجاري، بهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره فيالقضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطني.

وجاءت تلك المُبادرة من الحزب، تزامناً مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من تشكيل المحاور الرئيسية للحوار وكافة اللجان الفرعيةالمُنبثقة من تلك المحاور واقتراب البدء الفعلي لجلسات الحوار.