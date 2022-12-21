شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نشوى الشريف تطالب بحل مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف واستغلال المخلفات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحل مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف لتخفيف المعاناة عن الفلاحين وصغار المزارعين، وتساءلت أيضا عن الإجراءات المتخذة بشأن مشكلة حرائق النخيل فى محافظة الوادى الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة نحو 157 أداة رقابية، موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي، كما تتناول طلبات الإحاطة، ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر و تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام.

وقالت النائبة نشوى الشريف، إن هناك عدد كبير من المشروعات فى مجال الزراعة يتم تنفيذها على أرض الواقع، والرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالريف المصرى وأطلق المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وهناك اهتمام بالمزراعين من قبل القيادة السياسية.

وتابعت: "الفترة الأخيرة هناك أزمة كبيرة خاصة بالنسبة لصغار المزراعين، أعلاف وصلت أسعارها للسماء وغير موجودة، متى يفرج عنها، ففى ظل حكم الرئيس السيسى لابد من وجود الشفافية، فكل شىء واضح للعيان، أسعار مرتفعة ولما تصل للسوق تكون بأضعاف وأضعاف".

وأشارت النائبة نشوى الشريف، إلى ضرورة التعاون بين وزارتي الزراعة والتموين، فبينهما رابط كبير يجب أن يوصلوه ويقربوه، وبسبب هذه الأوضاع كلنا ننشد هذا، ونريد أن نرى جهود الوزارة فى هذه الاتجاه".

وأوضحت أن السؤال المقدم منها يتعلق بالثروة البيئية المتمثلة فى المخلفات الزراعية، وقالت إنها تعد ثرورة وكنز، متابعة: "35 مليون طن مخلفات يخرج من مصر يتم استغلال فقط 12%، الباقى إما يتم حرقه أو إلقائه فى الترع والمصارف، والاثنين كارثة".

كما تحدثت "الشريف"، عن مشكلة حرائق النخيل، وهى أزمة تهدد محافظة الوادى الجديد، وقالت: "المزارعين يلقون المخلفات فى المزرعة، وهذه أزمة لهم وتقابل الكتل السكانية، كما يقولون يحرق الأخضر واليابس"، وتساءلت عن سياسة الوزارة للحد من هذه الحرائق.

واختتمت النائبة نشوى الشريف، كلمتها: "أخيرا أشكر وزارة الزراعة وهناك مشروعات خارجة من الوزارة لكن نحتاج المزيد".