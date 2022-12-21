شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "بادرة حُسن نية".. طالبان تفرج عن أمريكيين اثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفرجت حكومة طالبان عن أمريكيين اثنين كانا معتقلين في أفغانستان، حسب وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نفهم أنها بادرة حسن نية من جانب طالبان، لم يكن الأمر متعلقا بأي تبادل لسجناء أو معتقلين. لم يتم دفع أي أموال".

وأضاف برايس إن قواعد السرية تمنعه من تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الأمريكيَين.

غير أن شبكة "سي إن إن" الإخبارية ذكرت أن أحدهم يدعو إيفور شيرر، وهو مخرج سينمائي اعتقل في أغسطس مع منتج أفغاني لم يتضح مصيره بعد، أثناء تصوير موقع هجوم بمسيّرة أمريكية أدى إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

ويأتي الإفراج عنهما في اليوم الذي حظرت حكومة طالبان على النساء في أفغانستان ارتياد الجامعات ما استدعى إدانة من الولايات المتحدة التي حذّرت من أن تلك الخطوة سترتب على الحركة المتشددة تكاليف.

وقال برايس: "لا يفوتنا للمفارقة أنهم قاموا ببادرة حسن نية تجاهنا في اليوم الذي اتخذوا فيه خطوة كتلك تجاه الشعب الأفغاني"، مضيفا: "السؤال يوجه لطالبان بشأن توقيت هذا الأمر".

وأدانت الولايات المتحدة مرارا سجلّ طالبان منذ عودة الحركة إلى السلطة العام الماضي، عندما سحب الرئيس جو بايدن القوات الأمريكية من أفغانستان ما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من الغرب بعد عقدين من توليها السلطة.

لكن إدارة بايدن قالت إن طالبان كانت متعاونة إلى حد كبير خلال تلك الفترة في السماح بمغادرة المواطنين الأمريكيين.