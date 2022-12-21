لجنة في الكونجرس توافق على نشر التصاريح الضريبية لترمب

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70 ألف طن مشتقات نفطية تمثل الدفعة الثانية للمنحة السعودية لليمن
وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن اليوم، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية بكميات بلغت 40 ألف طن متري من مادة الديزل...
هل يتم التصويت على توجيه تهم جنائية إلى ترمب في قضية الكابيتول
يعتزم نواب في الكونجرس الأمريكي يحققون في الاعتداء على مبنى الكابيتول العام الماضي التصويت الإثنين على توصية بتوجيه تهم جنائية إلى...
الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بعد تعليق حسابات صحافيين على تويتر
عبرت المفوضية الأوروبية عن "قلقها" بعد تعليق حسابات صحافيين على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، مهددة مالكها الجديد إيلون ماسك بفرض...
انفجار وإطلاق نار قرب فندق يرتاده الصينيون في كابول
سُمع دوي انفجار وإطلاق نار في العاصمة الأفغانية كابول، قرب فندق يرتاده رجال أعمال صينيون، بحسب ما أفاد شاهد عيان. وتصر حركة طالبان...
ترهيب المحتجين بالإعدامات في إيران
قالت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك، إن الاعدامات الأخيرة في إيران "محاولة سافرة لترهيب" المحتجين بعدما أعلنت طهران أنها نفذت...
الرئيس الصيني يزور السعودية
بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية...
السعودية تدين الهجوم الإجرامي الذي وقع بإقليم روتشورو شرق الكونغو
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم الإجرامي الذي وقع بإقليم روتشورو شرق جمهورية...
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