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لجنة في الكونجرس توافق على نشر التصاريح الضريبية لترمب

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ع / عام / ميناء عدن يستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية (واس)1442-12-15 هـ

70 ألف طن مشتقات نفطية تمثل الدفعة الثانية للمنحة لليمن

وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن اليوم، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية بكميات بلغت 40 ألف طن متري من مادة الديزل...

385c216ebc.jpgعـدن: دوت الخليج
7b71505ce3.jpg23 جمادى الأولى 1444 هـ

هل يتم التصويت على توجيه تهم جنائية إلى ترمب في قضية الكابيتول

يعتزم نواب في الكونجرس الأمريكي يحققون في الاعتداء على مبنى الكابيتول العام الماضي التصويت الإثنين على توصية بتوجيه تهم جنائية إلى...

icon-byline.pngواشنطن : الوكالات
icon-clock.png23 جمادى الأولى 1444 هـ

الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بعد تعليق حسابات صحافيين على تويتر

عبرت المفوضية الأوروبية عن "قلقها" بعد تعليق حسابات صحافيين على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، مهددة مالكها الجديد إيلون ماسك بفرض...

icon-byline.pngبروكسل : الوكالات
icon-clock.png22 جمادى الأولى 1444 هـ

انفجار وإطلاق نار قرب فندق يرتاده الصينيون في كابول

سُمع دوي انفجار وإطلاق نار في العاصمة الأفغانية كابول، قرب فندق يرتاده رجال أعمال صينيون، بحسب ما أفاد شاهد عيان. وتصر حركة طالبان...

icon-byline.pngكابول : الوكالات
icon-clock.png18 جمادى الأولى 1444 هـ

ترهيب المحتجين بالإعدامات في إيران

قالت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك، إن الاعدامات الأخيرة في إيران "محاولة سافرة لترهيب" المحتجين بعدما أعلنت طهران أنها نفذت...

icon-byline.pngبروكسل الوكالات
icon-clock.png18 جمادى الأولى 1444 هـ

الرئيس الصيني يزور السعودية

بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png12 جمادى الأولى 1444 هـ

السعودية تدين الهجوم الإجرامي الذي وقع بإقليم روتشورو شرق الكونغو

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم الإجرامي الذي وقع بإقليم روتشورو شرق جمهورية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png11 جمادى الأولى 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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