70 ألف طن مشتقات نفطية تمثل الدفعة الثانية للمنحة السعودية لليمن وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن اليوم، الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية بكميات بلغت 40 ألف طن متري من مادة الديزل... عـدن: دوت الخليج عـدن: دوت الخليج 23 جمادى الأولى 1444 هـ 23 جمادى الأولى 1444 هـ هل يتم التصويت على توجيه تهم جنائية إلى ترمب في قضية الكابيتول يعتزم نواب في الكونجرس الأمريكي يحققون في الاعتداء على مبنى الكابيتول العام الماضي التصويت الإثنين على توصية بتوجيه تهم جنائية إلى... واشنطن : الوكالات واشنطن : الوكالات 23 جمادى الأولى 1444 هـ 23 جمادى الأولى 1444 هـ الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بعد تعليق حسابات صحافيين على تويتر عبرت المفوضية الأوروبية عن "قلقها" بعد تعليق حسابات صحافيين على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، مهددة مالكها الجديد إيلون ماسك بفرض... بروكسل : الوكالات بروكسل : الوكالات 22 جمادى الأولى 1444 هـ 22 جمادى الأولى 1444 هـ انفجار وإطلاق نار قرب فندق يرتاده الصينيون في كابول سُمع دوي انفجار وإطلاق نار في العاصمة الأفغانية كابول، قرب فندق يرتاده رجال أعمال صينيون، بحسب ما أفاد شاهد عيان. وتصر حركة طالبان... كابول : الوكالات كابول : الوكالات 18 جمادى الأولى 1444 هـ 18 جمادى الأولى 1444 هـ ترهيب المحتجين بالإعدامات في إيران قالت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك، إن الاعدامات الأخيرة في إيران "محاولة سافرة لترهيب" المحتجين بعدما أعلنت طهران أنها نفذت... بروكسل الوكالات بروكسل الوكالات 18 جمادى الأولى 1444 هـ 18 جمادى الأولى 1444 هـ الرئيس الصيني يزور السعودية بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 جمادى الأولى 1444 هـ 12 جمادى الأولى 1444 هـ السعودية تدين الهجوم الإجرامي الذي وقع بإقليم روتشورو شرق الكونغو أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم الإجرامي الذي وقع بإقليم روتشورو شرق جمهورية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 11 جمادى الأولى 1444 هـ 11 جمادى الأولى 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة في الكونجرس توافق على نشر التصاريح الضريبية لترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.