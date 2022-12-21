شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "طالبان" تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت حركة طالبان، الثلاثاء، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، حسب رسالة حكومية.

وبحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي في أفغانستان، موقعة من الوزير ندا محمد نديم إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة، قال الوزير: "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".

وأكد المتحدث باسم الوزارة ضياء الله الهاشمي الذي نشر الرسالة على تويتر، القرار في تصريح خطي لوكالة "فرانس برس".

ويأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للنساء بعد أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الآلاف منهنّ امتحانات القبول بالجامعة في أنحاء البلاد.

بعد سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس العام الماضي، اضطرت الجامعات إلى تطبيق قواعد جديدة من بينها تخصيص فصول دراسية ومداخل تفصل بين الجنسين، كما سُمح فقط للأساتذة النساء والرجال كبار السنّ بتعليم الطالبات.

وفي 23 مارس منعت الفتيات في أنحاء البلاد من التعليم الثانوي، ما قلص بشدّة عددهنّ في الجامعات.

وفي 7 ديسمر الجاري، كشف مسؤول أفغاني أن حكومة حركة طالبان ستسمح للفتيات بتأدية امتحانات التخرج من المدارس الثانوية هذا الأسبوع.

وبحسب وثيقتين صادرتين عن وزارة التعليم الأفغانية، حصلت عليهما وكالة أنباء الأسوشيتدبرس الأمريكية، سيطبق القرار في 31 ولاية من بين 34 ولاية أفغانية حيث تبدأ عطلة المدارس الشتوية في أواخر ديسمبر الجاري.