شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول رحلة منذ بدء الحرب.. زيلينسكي يزور واشنطن الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن، الأربعاء، في أول رحلة خارجية منذ بدء العملية الروسية، حسب وسائل إعلام أمريكية.

وقالت الوسائل الإعلامية، إنّ زيلينسكي سيزور البيت الأبيض حيث يعتزم الرئيس جو بايدن الإعلان عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تشمل لأول مرة صواريخ باتريوت، مشيرة إلى أنّ الرئيس الأوكراني قد يلقي أيضًا خطابًا أمام الكونجرس الأمريكي.

وكان موقع "بانشبول نيوز" الإخباري أول من أورد نبأ الرحلة المحتملة، ورجحت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن تشمل رحلته أيضا زيارة البيت الأبيض.

ومن جهتها، أرسلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، رسالة إلى أعضاء المجلس تحضّهم فيها على المشاركة "حضوريًا" في جلسة ستعقد مساء الأربعاء، من دون أن تكشف عن طبيعة الجلسة.

وكتبت بيلوسي في رسالتها إلى النواب: "من فضلكم احضروا مساء الأربعاء لجلسة سيتمّ فيها التركيز بشكل خاص على الديموقراطية".

ويستعدّ الكونجرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الفدرالية والذي يتضمّن مساعدات جديدة إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها 44.9 مليار دولار.

وصواريخ "باتريوت" التي تعتزم واشنطن تزويد كييف بها، أثبتت قدراتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في العراق والخليج، وهي قادرة على الحدّ بقوّة من فعالية الضربات الروسية على أوكرانيا.

ومنذ بدأت القوات الروسية العملية قبل عشرة أشهر، لم يغادر زيلينسكي الأراضي الأوكرانية قطّ، إذ خصّص كل وقته لقيادة الجهد الحربي وتنسيق الأنشطة السياسية والدبلوماسية والإنسانية.

وتحادث زيلينسكي، منذ بدأت الحرب، مع قادة دول كثيرة وخاطب أعضاء برلمانات حول العالم، لكنّ كل هذه الحوارات كانت تتمّ كلّها عبر الفيديو أو الهاتف.

وتمثّل زيارته لواشنطن إقرارًا بالدور الريادي الذي أدّته الولايات المتّحدة لتمكين بلاده من التصدّي للقوات الروسية.