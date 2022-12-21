ألغام الحوثي تقتل ضفادعه البحرية

«ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله» هكذا تبادل عدد من الصيادين في محافظة الحديدة التهاني والتبريكات بسبب مصرع عدد من عناصر الحوثيين الإرهابية المزعوم بـأنهم «ضفادع الأنصار البحرية» في مرفأ الفازة بالتحيتا، بألغامهم العشوائية التي زرعوها.

حيث قاموا بطرد الصيادين منه وتحويله إلى موقع عسكري لهم يستخدم كمنصة للتدريب وإطلاق الهجوم البحري والبري والجوي لاستهداف المدن اليمنية المجاورة.

التحفظ على القتلى

وكشف عدد من الصيادين في الحديدة أن عصابات الحوثيين تحفظوا وتكتموا على مصرع عدد من عناصرهم في سواحل الحديدة، وقال المصدر إن عناصر حوثية لقوا مصرع هم على فترات متفاوتة خلال الأيام الماضية، بعد أن انفجرت عليهم ألغام مزروعة مسبقا من جانب الحوثيين في سواحل الحديدة. الجهل والعشوائية

وأضاف المصدر أن الحوثيين سبق وحاصروا مواقع ساحلية في الحديدة وبسطوا نفوذهم عليهم وطردوا الصيادين ومنعوهم من الصيد في تلك المواقع، وتحويلها لمناطق عسكرية، ولكن مخاوفهم جعلتهم يزرعون عددا من الألغام في مواقع مختلفة على سواحل الحديدة بقصد حمايتها من أي تطهير ومواجهة معهم، ولكن مع مرور الوقت وجهلهم التام بمناطق زرعة الألغام وعدم وجود خرائط لذلك، واحتياجهم لمساحات جديدة للتدريب خصوصاً لما يسمى ضفادع الأنصار البحرية، وأثناء إحدى العمليات البحرية صرع عدد منهم بانفجارات شبكة متكاملة من الألغام ذهب ضحيتها عدد من عناصرهم، ورغم محاولات الانسحاب من تلك المواقع حصدت الألغام الأرضية أعداداً منهم، مما أثار الرعب بين صفوفهم والبحث عن ممرات آمنة في مناطق محاصرة بالألغام.

ممرات التهريب

وأكد المصدر أن هناك ممرات تهريب لبعض القوارب الصغيرة ومسارات يعرفها الحوثيون في ما بينهم، ولكن تحولت تلك الممرات إلى مناطق مجهولة غير معروفة تهدد العصابات الحوثية الإرهابية، في الوقت الذي تبادل عدد من القيادات الحوثية التهم في ما بينهم والرفض للاستمرار في تلك المواقع.

موضحا أن هذا العمل الإجرامي الذي تمارسه عصابات الحوثي يعد تهديدا للملاحة الدولية في عرض البحر الأحمر، وجريمة إرهابية ممنهجة تستهدف تعطيل كل مناحي ومجالات الحياة، وفي المقابل حرمت المواطنين من أبسط حقوقهم بمنع الصيد وقتل كل مصار الحياة، وقيامهم بجرائم الاستيلاء على المنشآت العامة والخاصة وتحويلها إلى منشآت عسكرية قتالية تهدد الأمن الداخلي المحلي والدولي من قبل تلك الميليشيات.

مطالب دولية

وطالب المصدر من المجتمع الدولي مواجهة جرائم الحوثية بقوة مع مساءلة الهيئات والمنظمات الحقوقية عن أسباب غيابها التام عن كل صور الإجرام والممارسات التي تحدث في الحديدة ومناطق سيطرة الحوثيين.

استيلاء الحوثي على المرافئ في الحديدة يعد:

تهديدا للملاحة الدولية في عرض البحر الأحمر جريمة إرهابية ممنهجة تستهدف تعطيل كل مناحي ومجالات الحياة حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم بمنع الصيد وقتل جميع مصادر الحياة قيامهم بجرائم للاستيلاء على المنشآت العامة والخاصة وتحويلها إلى منشآت عسكرية قتالية تهدد الأمن الداخلي المحلي والدولي.