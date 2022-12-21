شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلة الصرف الصحي بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، بشأن تدنى خدمات الصرف الصحي بمدن وقرى مراكز محافظة البحيرة عامة وقرى وتوابع مركز أبو حمص خاصة.

واستعرضت النائبة أمل زكريا، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وتساءلت: ما هى الأسباب التى بشأنها تتوقف الأعمال دون سابق إنذار، حيث إنه يوجد 29 قرية تم الانتهاء منها قبل البدء فى المشروع القومى لتطوير الريف المصري حياة كريمة بتوجيهات القيادة السياسية.

وأفادت أمل زكريا أن شركة المياه والصرف الصحي مسئولة عن توصيل وصلات المواطنين وليس الشبكات، وتنفيذ المحطات حق أصيل للهيئة العامة.

وأشارت إلى عدم وجود شفافية ووضوح فى التنفيذ والالتزام بالخطط المدرجة، وعلى سبيل المثال عشر مجالس قرى بالتوابع (بستتواى، دمسنا، بركة غطاس، بطورس، بلقطر، كوم القناطر، النخلة، قافلة، المدينة، جواد حسنى).

وأوصت لجنة الإسكان بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة ووضع خطة بالأولوية لمركز أبو حمص.

انعقد الاجتماع بحضور نائب رئيس الهيئة المهندس أشرف زكريا، ورئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالبحيرة المهندس محمد نشأت اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد البحيرة.