- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلة الصرف الصحي بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، بشأن تدنى خدمات الصرف الصحي بمدن وقرى مراكز محافظة البحيرة عامة وقرى وتوابع مركز أبو حمص خاصة.
واستعرضت النائبة أمل زكريا، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وتساءلت: ما هى الأسباب التى بشأنها تتوقف الأعمال دون سابق إنذار، حيث إنه يوجد 29 قرية تم الانتهاء منها قبل البدء فى المشروع القومى لتطوير الريف المصري حياة كريمة بتوجيهات القيادة السياسية.
وأفادت أمل زكريا أن شركة المياه والصرف الصحي مسئولة عن توصيل وصلات المواطنين وليس الشبكات، وتنفيذ المحطات حق أصيل للهيئة العامة.
وأشارت إلى عدم وجود شفافية ووضوح فى التنفيذ والالتزام بالخطط المدرجة، وعلى سبيل المثال عشر مجالس قرى بالتوابع (بستتواى، دمسنا، بركة غطاس، بطورس، بلقطر، كوم القناطر، النخلة، قافلة، المدينة، جواد حسنى).
وأوصت لجنة الإسكان بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة ووضع خطة بالأولوية لمركز أبو حمص.
انعقد الاجتماع بحضور نائب رئيس الهيئة المهندس أشرف زكريا، ورئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالبحيرة المهندس محمد نشأت اللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد البحيرة.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد ناقشت طلب إحاطة من النائب محمد زين الدين، بشأن عدم وجود مشروع إسكان اجتماعي في مركز إدكو بالبحيرة، حيث قال النائب: مركز إدكو محروم من الإسكان الاجتماعي، وطالب بضرورة إقامة مشروع قومي لعمل مدينة سكنية في مركز إدكو، بالتنسيق بين محافظة البحيرة وصندوق الإسكان الاجتماعي، لمواجهة العشوائيات.
وأوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم بتشكيل لجنة لمعاينة وحل أزمة الصرف بمحطة المعدية بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، وألزمت اللجنة، بضرورة الانتهاء من المعاينة على أرض الواقع خلال 15 يوما، على أن يتم إيداع الرد النهائي لعرضه أمام اجتماع لجنة الإسكان خلال ثلاثين يوما.
WhatsApp Image 2022-12-20 at 10.45.47 PM (1)
WhatsApp Image 2022-12-20 at 10.45.47 PM
WhatsApp Image 2022-12-20 at 10.45.46 PM