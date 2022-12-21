رئيس حزب الشعب الجمهورى يعلن انتهاء توصيات لجان الحزب بشأن الحوار الوطنى.. صور

من جانبه، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب بذل جهد كبير في 19 لجنة التي تم تشكيلها موازية للجان الحوار الوطني، مضيفا أننا نعمل بجدية على مدار الشهر الماضي، كخلية نحل من أجل إعداد توصيات موضوعية وراجعنا كل أعمال اللجان الموازية، وهي فعليا تعبر عن الشارع المصري سواء في المجال الاقتصادي والسياسي والمجتمعي.

وأوضح أبو هميلة، خلال كلمته بمؤتمر الحزب مساء اليوم الثلاثاء، أن جميع التصويات التي استقر عليها الحزب مقنعة وأتمنى الأخذ بها من قبل لجان الحوار الوطني.

وذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أنه لابد من الاستماع لجميع الآراء أثناء مناقشات الحوار الوطني التي سوف تبدأ،ولابد من صدر واسع ونبحث عن القواسم المشتركة مع الآخرين الموجودين في لجان الحوار الوطني، مؤكدا أن هدفنا مساعدة المواطنين والنهوض بالدولة، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة المشكلات التي يتعرض لها المواطنين قريبا داخل الحزب وبحث حلول لها وتقديم كافة الدعم للمواطنين.

وكان قد عقد الحزب مطلع الشهر الجاري مؤتمرًا بالأمانة المركزية، لإعلان تشكيل لجان فرعية موازية للجان الحوار الوطني، بهدف بحث كل المشكلات التي تقف في وجه المجتمع المصري، وإيجاد قواسم مشتركة مع كافة الطوائف بهدف التكامل من أجل مجابهة التحديات التيتواجهها البلاد خلال الفترة الراهنة.

جاء ذلك بعدما بادر المكتب السياسي لحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، بإصدار قراراً بتشكيل لجان بالحزب مُوازية للجان الفرعية بالحوار الوطني، والتي عقدت اجتماعات وورش عمل مُكثفة طوال الشهر الجاري، بهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطني.

وجاءت تلك المُبادرة من الحزب، تزامناً مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من تشكيل المحاور الرئيسية للحوار وكافة اللجان الفرعية المُنبثقة من تلك المحاور واقتراب البدء الفعلي لجلسات الحوار.