شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: كلمة الرئيس بمؤتمر "بغداد" عكست موقف مصر الداعم للعراق والان مع تفاصيل الخبر
أضاف "الجندي"، إن كلمة الرئيس كالعادة تميزت بقدر كبير من الصراحة والمكاشفة، لافتا إلى أن الرئيس أوضح أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بإعلاء ثقافة الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، بما يضمن التمتع بالحق فى حرية الدين والمعتقد وتجاوز مفاهيم الطائفية، والتشدد والانقسام، والأفكار الرجعية التى لا مكان لها فى عصرنا الراهن، مشددا على أن العالم يتسع للجميع، مؤكدا أن الرئيس السيسي شارك في هذا المؤتمر حرصا منه على دعم العراق في مسيرته نحو الاستقرار وتعزيز سبل التعاون المشترك.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عكست موقف مصر الثابت برفض التدخلات الخارجية في شؤون العراق، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة، لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية فى مختلف المجالات كون ذلك هو السبيل الأمثل، فى الحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد العريق، وهو ما ستنعكس آثاره على أمن سائر دول المنطقة، مشيدا بالتعاون المصري مع العراق والأردن، من أجل تدشين آلية التعاون الثلاثي، كأحد أطر العمل العربي المشترك الرامية إلى تحقيق التكامل، بما يخدم الشعوب العربية في ضوء ما يربطها من علاقات تاريخية.